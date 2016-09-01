القبض على 10 تجار للمخدرات فى حملة أمنية بالإسماعيلية

مراسل «ONA»:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز وضباط مباحث المخدرات، حملاتها للقضاء على تجارة المخدرات وضبط تجارها، وتمكنت الحملة من القبض على 10 تجار للمخدرات بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة والحشيش والهيروين بقصد الاتجار.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية ، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام المتهم “صالح .ع. م 20 عاطل مقيم الكيلو 9 – عزبة العرب – دائرة قسم ثان بالاتجار فى المخدرات، حيث تم ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته حقيبة سوداء اللون بداخلها عدد (183) لفافة بها قطع حجرية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى (250 جرامًا) وكذا سلاح أبيض (مطواة قرن غزال ) ومبلغ مالى 510 جنيهات و3 تليفونات، وبمواجهته اعترف بإحرازه للحقيبة وما بداخلها من لفافات بقصد الاتجار .

وألقى ضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير القبض على المتهم “سامح.م.ا” 18 سنة عاطل مقيم عزبة عبدالوارث – دائرة مركز القصاصين بحوزته (5) لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (5 كيلو جرامات) ومبلغ مالى وقدره 295 جنيها وهاتف .

كما تمكنوا من ضبط المتهم “محمد.ا.م” 21 سنة عاطل مقيم المحطة – دائرة مركز أبوصوير وبحوزته (20) قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (120 جرامًا) ومبلغ مالى وقدره 470 جنيها وهاتف.

ووردت معلومات لضباط مباحث مركز فايد مفادها قيام المتهم “محمد.ع.ا” 31 سنة عاطل مقيم سرابيوم – دائرة مركز فايد بالاتجار فى المواد المخدرة خاصةً نبات البانجو حيث تم ضبطه وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 1.250 كيلو جرام ) ومبلغ مالى وقدره 15 جنيهًا وهاتف، وأيضًا وردت معلومات لضباط مباحث مركز القنطرة غرب مفادها قيام المتهم “سامح.ج.ع” 18 سنة عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بالاتجار فى المواد المخدرة حيث تم ضبطه وبحوزته (11) قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (90 جراما) وكذا لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (500 جرام) ومبلغ مالى وقدره 835 جنيهًا وهاتف محمول.

كما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول مفادها قيام المتهم “محمود.ع.ا” 30 سنة، عاطل ، ومقيم بالمحطة الجديدة، دائرة قسم أول بالتردد على دائرة القسم والاتجار فى المواد المخدرة خاصةً الأقراص المخدرة حيث تم ضبطه وبحوزته (400) قرص مخدر، ومبلغ مالى وقدره 200 جنيه وهاتف محمول لوى ومقص حديدى .

كما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أبوصوير مفادها قيام المتهم “مؤمن.ا.ش” 36 سنةعاطل – مقيم السماكين الجديدة – دائرة مركز أبوصوير بالاتجار فى المواد المخدرة خاصةً جوهر الهيروين المخدر حيث تم ضبطه وبحوزته 27 تذكرة من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى “40 جرامًا” ومبلغ مالى وقدره 8200 جنيه وهاتف محمول، ووردت معلومات لضباط مباحث قسم ثالث مفادها قيام المتهم “أسامة.أ .م”42 صياد – مقيم عزبة البهتيمى – دائرة مركز الإسماعيلية بالاتجار فى المواد المخدرة خاصةً الأقراص المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته (30) قرصا مخدرا، ومبلغ مالى وقدره 20 جنيهًا وهاتف خلوى .

وتمكن ضباط مباحث مركز القنطرة غرب من ضبط المتهم “محمد. ع. م” 52 عامًا – مزارع ومقيم بدائرة مركز القنطرة غرب بحوزته لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 500 جرام)، كما تمكن ضباط مباحث قسم ثان من ضبط المتهم “محمد.ك.ح” 25 سنة – عاطل مقيم العريش شمال سيناء، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته ( 34 ) قرصًا مخدرًا ومبلغ مالى وقدره 350 جنيهًا وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بوقائع الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.