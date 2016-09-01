7 نصائح مجربة عند السفر سياحيًا إلى تركيا

يفضل السائحون العرب، دولة تركيا كوجهة سياحية لتمتعها بالأجواء الأوروبية والآسيوية العربية تجعلهم أكثر توافقًا وراحة خلال التجول فيها، ناهيك عن أن هذا البلد يتمتع بمقومات سياحية رائعة تتنوع بين المعالم الأثرية والوجهات الجبلية والشاطئية المذهلة.

وتعرض لك «ONA» نصائح لتحظوا برحلة ممتازة :

1- تعلم بعض الكلمات التركية

تواجه السائحين مشكلة عامة في تركيا هي أن رجل الشارع العادي بعيدًا عن المنشآت السياحية، لا يحبذ الكلام سوى باللغة التركية، ومعظم الأتراك لا يعرفون الإنجليزية أو العربية، لذلك عليكم التعرف على بعض الكلمات التركية والمصطلحات الأساسية للتجول قبل الذهاب الى هناك مع امكانية استخدام بحث غوغل عن الكلمات إذا واجهتكم صعوبة.

2- لا تسعى وراء المطاعم المكلفة

لا يوجد تنوع كبير فيما تقدمه المطاعم التركية المختلفة، فأصناف الأطباق هي نفسها لذا لا تصدق عروض المطاعم التي تدفعك لإنفاق الكثير من الأموال في انتظار أطباق فريدة من نوعها.

وذلك لا يعني أن تجربة الطعام في تركيا عادية، بل هي تجربة شهية للغاية وستبقى في ذاكرتك طويلًا فالمأكولات التركية لذيذة جدًا في أي مطعم وحتى في مأكولات الشارع، فقط عليك ترشيد نفقاتك في هذا البند.

3- احذر سائقي التاكسي

تنتشر في تركيا حيل للنصب على السائحين من قبل سائقي التاكسي، وبرغم أن هذه ليست الحالة العامة لكن انتشارها يدفعكم للحذر، ففي كثير من الأحيان يقوم السائق باستبدال الأوراق المالية التي منحتها له بفئات أصغر ويدعي أنك أعطيته أقل من المبلغ المطلوب، لذا عليك الاتفاق على تكلفة الرحلة قبل الانطلاق وعند تسليمه النقود تحصي معه المبلغ ورقة ورقة.

4- لا تصدق الدعايات السياحية في الشوارع

خلال تجولك تجد الكثير من المكاتب التي يقف مندوبيها في الشارع لالتقاط السائحين والكثيرون منهم يعدونك برحلات رائعة لكن معظم هذه العروض سيئة على أرض الواقع، فإذا وجدت في برنامج الرحلة زيارة مزرعة عسل أو مصنع للحرير فلا تتخيل رحلة ثقافية وحضارية بل ستكتشف أنك ذهبت الى منفذ بيع ومحاولات عدة لإجبارك على الشراء كسائح.

وفي كثير من الأحيان تعرض هذه المكاتب على السائحين بعض الرحلات الجبلية التي تثير بداخلهم روح المغامرة وتحثهم على الموافقة، لكن هذه الرحلات محفوفة بالمخاطر فالطرق الجبلية وعرة وفي منتهى الخطورة إذا تم التجول فيها بدون تجهيزات ضخمة وهي أمور لا تقدمها مكاتب الرحلات الرخيصة.

5- ابتعد عن «تقسيم»

معظم السائحين العرب وخصوصًا من منطقة الخليج يفضلون الإقامة في منطقة تقسيم لكونها منطقة رئيسية وتجارية حيوية لكن هذا القرار ليس الأفضل، إن تقسيم تعج بالسائحين والحركة التجارية والأنشطة السياسية مما يجعلها مزدحمة على الدوام، بالإضافة إلى وجود الشحاذين ومندوبين شركات الرحلات اللحوحين المتربصين بالسائحين بطريقة مزعجة وحالات السرقة الكثيرة في الزحام.

6- زيارة قصر توبكابي شروط

من أهم المعالم السياحية في تركيا قصر توبكابي الأثري الذي شهد فصولاً هامة من تاريخ تركيا وخصوصًا الدولة العثمانية.

لكن يقع بعض السائحين في أخطاء عند زيارة القصر مثل التوجه إلى هناك في الجو الحار وهو ما يجعل الجولة غير ممتعة حيث أن الحرارة ترتفع بشدة في المكان والقصر غير متوفر به أجهزة تكييف.

كما أن الذهاب متأخرًا سيدفعكم للوقوف في طابور طويل للغاية من أجل حجز التذاكر، ويمكنكم في هذه الحالة التوجه إلى شباك الدفع ببطاقات الائتمان لكنه أغلى ثمنًا، وأهم عنصر في الزيارة هو استئجار مرشد لزيارة القصر وهم متواجدون بكثرة حول مدخل القصر ويتحدثون لغات عدة، حيث أن زيارة القصر بدون مرشد سياحي لن تكون ممتعة على الإطلاق.

7- لا تفوت هذه الأمور :

زيارة تركيا قد لا تتكرر مرة أخرى لذا عليك بعدم تفويت هذه الأمور في رحلتك حتى تتمتع بذكرى حقيقية عن تركيا، ولهذا ننصحكم بزيارة البوسفور والتمتع برحلة بحرية وعليكم كذلك زيارة الغراند بازار التاريخي والتمتع بشراء بضائع استثنائية وهدايا تذكارية، كما يجب عليكم تجربة طبق لين عمران التركي الشهي خلال وجودكم في المطاعم وعليكم أيضًا تجربة شاي الساور التركي في المقهى.

ولا تعودوا من تركيا قبل تجربة البوظة التركية في الشارع وركوب العبارة وزيارة قصر توبكابي المهيب.