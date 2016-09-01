تقرير – حديث سباليتي عن صلاح في عيون النقاد الإيطاليين

اختلفت آراء النقاد الإيطاليين في الصحف الشهيرة حول تصريحات لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما عن محمد صلاح نجم الذئاب.

وكان سباليتي قد صرح بأن صلاح يبدأ المباريات جيدا قبل أن ينعزل على حد وصفه. (التفاصيل)

ويرى ماسيمو تشيككيني الصحفي المخضرم بجريدة جازيتا ديللو سبورت أن النجم المصري محمد صلاح يجب أن يتطور.

وتحدث تشيككيني في تصريحات خاصة لبرنامج مع شوبير قائلا :"صلاح يجب أن يبقى في كامل التركيز طوال المباراة. إذا فكر في التسجيل فقط فلن يكون مفيدا لروما".

واتفق جايتانو موتشيارو الصحفي بتوتو ميركاتو مع تشيككيني حيث يرى أن صلاح لا يلعب في العمق كثيرا ويكتفي بالتواجد على مركز الجناح إضافة إلى أن هناك كرات كثيرة تقطع منه.

فيما أكد فرانشيسكو جويرييري الصحفي بكورييري ديللو سبورت أن النجم المصري محمد صلاح ليس بهذا السوء الذي يصفه به مدربه سباليتي.

وتحدث فرانشيسكو لبرنامج مع شوبير قائلا : شخصيا أرى أن صلاح لم تصله العديد من الكرات في مباراة كالياري وبالتالي لا يمكن وصفه بالسيء".

واتفق ريكاردو كوتوماتشيو الصحفي بشبكة روما نيوز مع جويرييري حيث أكد أن صلاح في حاجة أن يكون أكثر شراسة على المرمى فقط.