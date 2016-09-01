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النقد الدولى: نعمل لإقناع بعض الدول لتمويل مصر بقيمة 5 لـ6 مليارات دولار

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النقد الدولى: نعمل لإقناع بعض الدول لتمويل مصر بقيمة 5 لـ6 مليارات دولار النقد الدولى: نعمل لإقناع بعض الدول لتمويل مصر بقيمة 5 لـ6 مليارات دولار

>واشنطن (رويترز)

 قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى إنها ستجرى محادثات فى الأيام القادمة مع مسؤولين على مستوى عال فى بعض الدول لحثهم على المساهمة فى تمويل ثنائى لدعم بنحو خمسة إلى ستة مليارات دولار.

 

وتحتاج مصر إلى تلك الأموال حتى يمكنها الحصول على موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

 

وقالت لاجارد "حقيقة أن مصر توصلت الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى هى دلالة على أنهم يأخذون إعادة هيكلة اقتصادهم وأهدافهم الاقتصادية بجدية ومن المنتظر أن يشجع ذلك دولا مجاورة صديقة أو شركاء ثنائيين آخرين للمشاركة فعليا فى التمويل."

 

وأضافت أن من المرجح أن يشمل ذلك دولا شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخيا إلا أنه قد يتضمن أيضا دولا أخرى مستعدة للمشاركة فى مساعدة مصر لإستغلال امكاناتها الاقتصادية الكبيرة.

 

 


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مصر 365

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