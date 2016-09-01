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السحب تمنع رؤية هلال ذى الحجة بالمملكة العربية السعودية قبيل الغروب اليوم

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السحب تمنع رؤية هلال ذى الحجة بالمملكة العربية السعودية قبيل الغروب اليوم السحب تمنع رؤية هلال ذى الحجة بالمملكة العربية السعودية قبيل الغروب اليوم

>كتب: هاشم الفخرانى

تعذر رؤية هلال شهر ذو الحجة بالمملكة العربية ، وذلك مغرب اليوم الخميس في مركز الترائى بحوطة سدير، التابع للمركز الفلكي بجامعة "المجمعة".

وأرجع المترائون تعذر رؤية الهلال للسحب التي حجبت رؤية هلال شهر ذي الحجة .

ومن المنتظر أن تعلن المحكمة العليا أن يوم غد الجمعة المتمم لشهر ذو القعدة ما لم ترد شهادة للمحكمة العليا برؤية الهلال .

ويذكر أن هلال شهر ذي القعدة -الشهر الماضي-، تعذرت رؤيته كذلك، بسبب العوالق الترابية.

ومن المعروف أن موعد رؤية الهلال كل شهر تكون قبيل غروب الشمس بنحو ثلث الساعة في اليوم التاسع والعشرين من الشهر العربى.


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مصر 365

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