السحب تمنع رؤية هلال ذى الحجة بالمملكة العربية السعودية قبيل الغروب اليوم

تعذر رؤية هلال شهر ذو الحجة بالمملكة العربية السعودية، وذلك مغرب اليوم الخميس في مركز الترائى بحوطة سدير، التابع للمركز الفلكي بجامعة "المجمعة".

وأرجع المترائون تعذر رؤية الهلال للسحب التي حجبت رؤية هلال شهر ذي الحجة .

ومن المنتظر أن تعلن المحكمة العليا أن يوم غد الجمعة المتمم لشهر ذو القعدة ما لم ترد شهادة للمحكمة العليا برؤية الهلال .

ويذكر أن هلال شهر ذي القعدة -الشهر الماضي-، تعذرت رؤيته كذلك، بسبب العوالق الترابية.

ومن المعروف أن موعد رؤية الهلال كل شهر تكون قبيل غروب الشمس بنحو ثلث الساعة في اليوم التاسع والعشرين من الشهر العربى.