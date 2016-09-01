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فرنسا ترحل مغربيين خططا لتنفيذ اعتداءات “داعشية”

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فرنسا ترحل مغربيين خططا لتنفيذ اعتداءات “داعشية” فرنسا ترحل مغربيين خططا لتنفيذ اعتداءات “داعشية”

داعش – أرشيفية

أكدت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس، أن مغربيين تم ترحيلهما من فرنسا الأسبوع الماضي كانا يخططان لتنفيذ اعتداءات باسم تنظيم “داعش” في فرنسا والمغرب.

وقالت الوزارة في بيان لها “كشفت الأبحاث الجارية من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية مع متطرفين مواليين لداعش، تم ترحيلهما يوم 26 أغسطس الماضي من فرنسا، عن توجهاتهما الإرهابية وانخراطهما الكلي في استراتيجية هذا التنظيم الإرهابي”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

وأضاف البيان أنه “تم تجنيده أحدهما من طرف قيادي ميداني لداعش ينشط بالساحة السورية – العراقية والذي دعاه إلى تعليق مشروع التحاقه بهذه البؤرة المتوترة، بهدف التنسيق لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بفرنسا، باسم تنظيم داعش وبموازاة ذلك، انخرط المعني في حملة تحريضية واسعة من أجل حث الموالين لداعش على تنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة تستهدف قطاعات حيوية وعناصر مختلف الأجهزة الأمنية”.

وأكدت السلطات الفرنسية إبعاد المغربيين لأنهما كانا يمثلان تهديدًا للأمن.

وأعلنت السلطات المغربية خلال الأشهر الماضية تفكيك خلايا على صلة بالتجنيد والتحريض لصالح تنظيم “داعش”.

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