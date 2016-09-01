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حصاد السوق الصيفية – تعرف على جميع انتقالات كبار أوروبا وأرقام الميركاتو

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حصاد السوق الصيفية – تعرف على جميع انتقالات كبار أوروبا وأرقام الميركاتو حصاد السوق الصيفية – تعرف على جميع انتقالات كبار أوروبا وأرقام الميركاتو

انتهت سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2016-2017، وبعد انتهاءها يقف المشجع حائرا أمام لاعبين يكتشف أنهم انتقلوا فجأة لفريق ما دون أن يدري.

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لكن لا تقلق FilGoal.com سيوفر عليك هذا العناء إذ قام بجمع جميع انتقالات الأندية الكبرى والجماهيرية بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا سواء منها أو إليها، بالإضافة لتغطية لأبرز ما حدث خلال سوق الانتقالات الصيفية.

حصاد الدوري الإنجليزي الممتاز

حصاد الدوري الإسباني

حصاد الدوري الإيطالي

حصاد الدوري الألماني

حصاد الدوري الفرنسي

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ملخص أحداث اليوم الأخير من سوق الانتقالات

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