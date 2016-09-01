“يلدريم” لرئيس البرلمان الأوروبي : «لن نغير قانون مكافحة الإرهاب»

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنه أوضح لمارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي الذي يزور البلاد اليوم الخميس، أن تركيا لا يمكنها تنفيذ مطلب بروكسل بتخفيف قوانينها لمكافحة الإرهاب، مقابل السماح للأتراك بدخول دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة دخول.

وقال “شولتز” إن الجانبين لم يتفقا على جميع القضايا خلال المحادثات في أنقرة، وإن تركيا يجب أن تحمي الحقوق الأساسية.

وحذر مسؤولون أتراك من أن أنقرة قد توقف مساعدتها في الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين على أوروبا إذا لم يخفف الاتحاد الذي يضم 28 دولة قيود السفر على الأتراك، اعتبارًا من أكتوبر.