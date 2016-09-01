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المرصد السوري: فصائل المعارضة سيطرت على عدة قرى بمحافظة حماة

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المرصد السوري: فصائل المعارضة سيطرت على عدة قرى بمحافظة حماة المرصد السوري: فصائل المعارضة سيطرت على عدة قرى بمحافظة حماة

قوات المعارضة السورية_أرشيفية

أعلن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبدالرحمن، اليوم الخميس، تمكن فصائل من المعارضة السورية بالسيطرة على عدة قرى تحت سيطرة قوات النظام بمحافظة حماة بوسط سوريا.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن عبد الرحمن قوله إن فصائل معارضة بينها جيش العزة وأخرى متشددة بينها تنظيم جند الأقصى، سيطرت خلال 3 أيام على 13 قرية وبلدة فى ريف حماة الشمالي، بينها حلفايا وطيبة الإمام وصوران.

وأضاف أن الفصائل المقاتلة أصبحت على مشارف بلدة محردة ذات الغالبية المسيحية، التى تسيطر عليها قوات الجيش السوري.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الفصائل بدأت هجومها فى 29 أغسطس الماضى فى المنطقة يهدف للسيطرة على مطار حماة العسكرى الذى تقلع منه مروحيات تابعة لقوات النظام، من أجل قصف مواقع الفصائل فى حلب ومحافظات أخرى .

ولفت إلى أن الفصائل باتت على بعد 10 كيلومترات عن مطار حماة العسكرى الواقع فى ريف حماة الغربي، مشيرا إلى سقوط صواريخ “جراد”، فى المنطقة التى يوجد فيها المطار.

أ ش أ

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