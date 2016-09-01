أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محلل اقتصادي: انخفاض أسعار النفط وراء نظرة «فيتش» السيئة للسعودية

Google+ Print
محلل اقتصادي: انخفاض أسعار النفط وراء نظرة «فيتش» السيئة للسعودية محلل اقتصادي: انخفاض أسعار النفط وراء نظرة «فيتش» السيئة للسعودية

محمد الصبان، المحلل المالي السعودي

قال محمد الصبان، المحلل المالي السعودي، إن تأكيد مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف مع نظرة مستقبلية سيئة كان متوقع، معتبرًا أن السبب كان انخفاض النفط خلال العامين الماضيين.

وأضاف الصبان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن هذا التصنيف ليس الأول لوكالة التصنيف وتبعه عدة تصنيفات أخرى، وأنه شمل العديد من الدول المنتجة للبترول، معتبرًا أن هذا التصنيف مازال بالجيد وليس سيء.

وأعرب الصبان، عن اعتقاده بأن تستمر تلك الاضطرابات خلال العام الحالي والقادم، وأن المملكة العربية ستسمر في تلك المرحلة الانتقالية إلى أن تتأقلم، مشيرًا إلى أن إجراءات التقشف التي تبنتها الرياض سترتي ثمارها خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك تنويعًا لمصادر الدخل للمملكة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017