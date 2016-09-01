محلل اقتصادي: انخفاض أسعار النفط وراء نظرة «فيتش» السيئة للسعودية

قال محمد الصبان، المحلل المالي السعودي، إن تأكيد مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف السعودية مع نظرة مستقبلية سيئة كان متوقع، معتبرًا أن السبب كان انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين.

وأضاف الصبان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن هذا التصنيف ليس الأول لوكالة التصنيف وتبعه عدة تصنيفات أخرى، وأنه شمل العديد من الدول المنتجة للبترول، معتبرًا أن هذا التصنيف مازال بالجيد وليس سيء.

وأعرب الصبان، عن اعتقاده بأن تستمر تلك الاضطرابات خلال العام الحالي والقادم، وأن المملكة العربية ستسمر في تلك المرحلة الانتقالية إلى أن تتأقلم، مشيرًا إلى أن إجراءات التقشف التي تبنتها الرياض سترتي ثمارها خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك تنويعًا لمصادر الدخل للمملكة.