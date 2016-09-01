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تحرير ٣٨ محضرًا وإعدام ١٩٧ كيلو لحوم فى حملة مكبرة بالدقهلية

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تحرير ٣٨ محضرًا وإعدام ١٩٧ كيلو لحوم فى حملة مكبرة بالدقهلية تحرير ٣٨ محضرًا وإعدام ١٩٧ كيلو لحوم فى حملة مكبرة بالدقهلية

صورة ارشيفية

مراسل «ONA»:

أمر محافظ الدقهلية، حسام الدين إمام، بقيام حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط المرورى والنظافة والتفتيش الصحى والبيطرى والتموين والأمن الصناعى فى بمركز شربين.

وأسفرت الحملات صباح اليوم الخميس، المرور على 18 محلا لبيع اللحوم والأغذية وتم إعدام 24 كيلو لحوم مصنعة، كما تم تحرير 7 محاضر للمخالفين فى مجال الخدمة التموينية وتحرير 4 محاضر فى مجال البيئة و13 محضر مخالفات صحية.

كما تم إعدام 173 كيلو أغذية مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمى كما تم اتخاذ الإجراءات حيال 2 مخبز أفرنجى مخالف، وتم تحرير 4 محاضر سلامة وصحة مهنية وعدد (2) غلق إدارى وفورى وتبلغ إجمالى عدد المحاضر المحررة فى كافة المجالات 38 محضرا وتبلغ حالات الإعدام للحوم غير الصالحة 197 كيلو من كافة أنواع اللحوم.

كما تم إغلاق (10) محلات غلقا إداريا من قبل مكتب أمن صناعة جمصة وتحرير (10) مخالفات أمن صناعى لـ (10) محلات بالمدينة وتم منحهم مدة شهر لإزالة المخالفات.

كما تم المرور على مطاعم شهيرة، وتم عمل محاضر مخالفات لهذه المحلات، وتم إزالة بعض الإشغالات والتعديات على الشارع العام من قبل قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية بمدينة جمصة وذلك بشارع الشباب وعمر بن عبد العزيز، و تم رفع بعض الإشغالات والمنقولات الخشبية والأثاث من أمام بعض المحلات وتم تحرير محاضر مخالفات لها.

 

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