تركيا: أوضحنا للاتحاد الأوروبي عدم إمكانية تغيير قانون مكافحة الإرهاب

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه أوضح لمارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي الذي يزور البلاد يوم الخميس أن تركيا لا يمكنها تخفيف قوانينها لمكافحة الإرهاب وهو مطلب بروكسل مقابل أن تسمح للأتراك بدخول دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة دخول.

وحذر مسؤولون أتراك من أن أنقرة قد توقف مساعدتها في الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين على أوروبا إذا لم يخفف الاتحاد الذي يضم 28 دولة قيود السفر على الأتراك اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول كما تعهد بموجب اتفاق المهاجرين الذي أبرم في وقت سابق هذا العام.

وقال شولتز عبر مترجم إن الجانبين لم يتفقا على جميع القضايا خلال المحادثات في أنقرة يوم الخميس وإن تركيا يجب أن تحمي الحقوق الأساسية.

أ ش أ