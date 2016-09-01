بالصور…افتتاح معرض “أهًلا مدرستي” بسوهاج‎

أعلن أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه سوف يتم افتتاح معرض “أهلًا مدرستي”، والمقام بنادي المحليات بمدينة ناصر، يوم الأحد القادم، ويستمر المعرض لمدة شهر، وأوضح عبد المنعم، أن الهدف من المعرض هو تلبية احتياجات المجتمع السوهاجي، من المنتجات المدرسية، وبأسعار تناسب جميع المستويات وخاصة محدودي الدخل.

وقال المحافظ إن المعرض ينقسم إلي محورين، الأول خاص بمنتجات التربية والتعليم المنتجة من قبل طلاب المدارس الصناعية والزراعية، والثاني تلبية متطلبات تلاميذ المدراس من كشاكيل، وأقلام، وأوراق، وألوان، وكتب، وشنط، وأحذية، وزي مدرسي.

وأكد عبد المنعم أن الهدف الأساسي للمعرض هو عرض منتجات المدارس علي مستوي المحافظة، والتي قام بتصنيعها التلاميذ، وكذلك التخفيف عن كاهل المواطن السوهاجي، أو بمعني أدق الأسرة السوهاجية بعرض جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تناسب كافة المستويات، فضلًا عن تنمية مهارات طلاب المدارس، من خلال إقامة ورش عمل تنمية بشرية في عدة مجالات، وكذلك عقدة ندوات من خلال البرلمان الصغير، بالإضافة إلي حلقات نقاشية مع الطلاب من كافة المراحل التعليمية، ومناظرات بين أولياء الأمور ومعلمي المدارس، بهدف الوقوف علي كافة المشكلات التي تعانيها المنظومة التعليمية في المحافظة وكيفية حلها.

واشار إلي تنمية المهارات الفنية لطلاب المراحل المدرسية المختلفة من خلال عمل حفلات يومية علي هامش المعرض تشارك فيه المدارس الحكومية والخاصة، وأضاف أن هناك العديد من الجهات المشاركة في المعرض، منها مديرية التربية والتعليم بكافة مدارسها الفنية علي مستوي محافظة سوهاج، وكذلك القوات المسلحة بمنتجاتها المختلفة التي تهم طلاب وتلاميذ المدارس، وعدد من تجار الفجالة لعرض مستلزمات المدارس، فضلًا عن مشاركة المصانع التي تقوم بتصنيع ملابس المدارس الحكومية والخاصة بمحافظة سوهاج، وهناك أيضًا مشاركة من أكاديمية الطفل العبقري، وتشارك بعمل عدد من الندوات وورش العمل لتنمية مهارات تلاميذ المدارس.

كما تقوم المدارس الثانوية الزراعية، بعرض منتجاتهم الزراعية ومنتجات الألبان، وتشارك أيضًا القوات المسلحة المصرية بمنتجات مزارعها، وعلي جانب آخر هناك ركن في المعرض لمنتجات البيئة المحلية بمحافظة سوهاج “صناعة النول، التلي”، وهي من الصناعات المحلية التي تشتهر بها المحافظة، بالإضافة إلي مشاركة تلاميذ المدارس والمعلمين والمجتمع المدني والجامعة وديوان عام المحافظة بفريق عمل لإعداد وتنفيذ هذا المعرض.

وقالت عزة عبد العزيز المستشار الإعلامي للمحافظة ورئيس قسم الإعلام بجامعة سوهاج، أن فكرة معرض “أهلًا مدرستي”، بدأت من واقع الزيارات المتعددة التي قام بها الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، للمدارس الصناعية علي مستوي المحافظة بمراكزها المختلفة، وإهتمامه بإظهار وتنمية مهارات الطلاب الفنية ومنتجاتهم المختلفة من المشغولات الفنية والخشبية وغيرها.

وأشارت أن المعرض سيقام بنادي المحليات بمدينة ناصر بسوهاج، وهو مكون من ثلاثة طوابق، إضافة إلي البدروم، ومن الجدير بالذكر أن المحافظة ساهمت في “أهلًا مدرستي”، بمكان إقامة المعرض الذي منحته للعارضين بالمجان.