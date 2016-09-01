بالصور.. ضبط حشيش وأقراص مخدرة داخل علبة شيكولاتة بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، محاولة تهريب حشيش وأقراص مخدرة، مع راكب مصرى قادم من باريس، أخفاها داخل علبة شيكولاتة، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمخدرات وبيعها داخل الأسواق.

وأوضحت مصادر جمركية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من باريس، اشتبه أحمد على رئيس قسم الجمرك فى الراكب، وبتفتيشه بمعرفة حسام أبو الفضل وجد معه داخل حقائبه علبة nutella شيكولاتة، وبداخلها قطعة حشيش كبيرة وأقراص ترامادول ولامالينا المخدر .

أمر إبراهيم عبد اللطيف، المدير العام لجمارك المطار ، بتحرير محضر للراكب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.