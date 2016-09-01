الكرملين ينفى وصول الرئيس الأوزبكى إلى موسكو لتلقى العلاج

نفى الكرملين شائعات حول وصول رئيس أوزبكستان إسلام كريموف، إلى موسكو لتلقى العلاج بعد إصابته بسكتة دماغية مؤخرًا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف قوله الخميس “أستطيع أن أؤكد لكم أن إسلام كريموف لم يصل إلى موسكو”، وإشارته إلى أنه لا يملك معلومات بشأن توجه مجموعة من الأطباء الروس إلى أوزبكستان.

يذكر أن حكومة أوزبكستان أعلنت فى 28 أغسطس الماضى أن الرئيس كريموف الذى يحكم البلاد منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتى فى عام 1991، نقل إلى المستشفى، وأوضحت ابنته لولا تيليايفا أن والدها أصيب بسكتة دماغية.

وأشار بعض وسائل الإعلام إلى أن مجموعة من أطباء معهد الجراحة العصبية فى موسكو توجهت إلى طشقند لتقديم المساعدات الطبية للرئيس كريموف.

أ ش أ