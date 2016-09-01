«بروميديا» تحصل على الحقوق الحصرية لـ «نغم.اف.ام»

كتبت – إنجي لطفي

أعلنت الشركة المتحدة “شركة مساهمة مصرية” والمسئولة عن إدارة شركة راديو النيل، عن تعاقدها مع شركة «بروموميديا» للإعلان والإنتاج، على الحقوق الحصرية لإعلانات محطة «نغم إف إم»، من أول سبتمبر 2016.

وتُعد شركة«بروموميديا»، أكبر شركات الإعلان والإنتاج في مصر، ورائدة في مجالها، وحققت من قبل نجاحات كبيرة في القنوات التي كانت تمتلك امتيازاتها الإعلانية ، كما أنها كانت الشريك المهم في أفضل الأعمال الدرامية التي عُرضت على شاشات التليڤزيونات المصرية والعربية خلال السنوات العشر الماضية.

وتم توقيع العقد بين المهندس يحيى سامح، العضو المنتدب لشركة «بروموميديا»، والأستاذ ماهر عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشبكة راديو النيل للإنتاج الفني المالكة لإذاعة “نغم إف إم”.