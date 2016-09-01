أرقام انتقالات الدوريات الكبرى.. ذكري لريال مدريد من 2003 وجنون إنجلترا

انتهت سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2016-2017 وشهدت عدة أرقام كبيرة للغاية، أبرزها تحطيم مانشستر يونايتد لرقم أكبر صفقة للتاريخ من خلال ضم بول بوجبا لاعب يوفنتوس بمبلغ 89.25 مليون جنيه إسترليني.

وبين الأرقام المختلفة يرصد لكم FilGoal.com أبرز ما حدث في السوق الصيفية.

الدوري الإنجليزي وجنون الأسعار

مانشستر سيتي هو أكثر فريق صرف أموالا خلال سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا بـ174.05 مليون جنيه إسترليني، وفي المركز الثاني مانشستر يونايتد بـ141.05 مليون جنيه إسترليني، ثم تشيلسي بـ93.4 مليون جنيه إسترليني وأخيرا أرسنال بـ88.1 مليون جنيه إسترليني.

ضم سندرلاند أغلى لاعب في تاريخه وهو ديديه ندونج لاعب لوريان بمبلغ 13.6 مليون جنيه إسترليني ليحطم رقم جيان أسامواه حينما ضمته القطط السوداء في 2010 من رين بمبلغ 13 مليون جنيه إسترليني.

أغلى لاعب في تاريخ بيرنلي أصبح جيف هندريك لاعب دربي كاونتي والذي انضم له بمبلغ 10.5 مليون جنيه إسترليني.

الدوري الإنجليزي تخطى حاجز المليار جنيه إسترليني في السوق الصيفية متخطيا أي دوري آخر، دوري الدرجة الثانية سجل مصاريف تقدر بـ215 مليون جنيه إسترليني حسب ما ورد بشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية يوم الأربعاء.

ليفربول هو أكثر ناد تحصل على عائد من بيع لاعبيه بمبلغ 84.4 مليون جنيه إسترليني، ثم يأتي ساوثامبتون في المركز الثاني بـ64 مليون جنيه إسترليني وكريستال بالاس بـ46 مليون جنيه إسترليني.

لم تحقق سوى 3 أندية إنجليزي أرباحا بعد طرح المشتريات من عائد البيع، ساوثامبتون حقق 20.2 مليون جنيه إسترليني، وليفربول 14.5 مليون جنيه إسترليني ثم إيفرتون بـ1.9 مليون جنيه إسترليني، حسب ما ورد بتقرير قناة "سكاي سبورتس" يوم الأربعاء.

أخر يوم بالسوق

في أخر يوم بالسوق كانت أغلى صفقة في إنجلترا هي انتقال ديفيد لويز إلى تشيلسي بمبلغ 32.73 مليون جنيه إسترليني من باريس سان جيرمان، ثم انتقال موسى سيسوكو من نيوكاسل يونايتد إلى توتنام بمبلغ 29.75 مليون جنيه إسترليني، وفي المركز الثالث إسلام سليماني من سبورتنج لشبونة إلى ليستر سيتي بمبلغ 25.5 مليون جنيه إسترليني.

الدوري الألماني

أغلى صفقة تمت لخارج الدوري الألماني كانت انتقال ليروي ساني من شالكة إلى مانشستر سيتي بمبلغ 42.5 مليون جنيه إسترليني، ثم جرانيت جاكا من بروسيا مونشنجلادباخ إلى أرسنال بمبلغ 38.25 مليون جنيه إسترليني، وهنريك ميخيتاريان من دورتموند إلى مانشستر يونايتد بـ35.7 مليون جنيه إسترليني.

أما داخل ألمانيا فأغلى لاعب هو ماتس هوميلز الذي انضم من بروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ بمبلغ 29.75 مليون جنيه إسترليني.

أغلى صفقة قام بها فريق ألماني كان بايرن ميونيخ بضم ريناتو سانشيز من بنفيكا بمبلغ 29.75 مليون جنيه إسترليني.

هذه هي الأندية التي حققت أرباحا في ألمانيا: يتصدر القائمة بروسيا مونشنجلادباخ بـ13.26 مليون جنيه إسترليني، ثم شالكة بـ12.33 مليون جنيه إسترليني، يليهم كولن بـ9.27 مليون جنيه إسترليني، ثم آينتراخت فرانكفورت بـ7.52 مليون جنيه إسترليني، ثم هوفنهايم بـ4.81 مليون جنيه إسترليني، وفيردر بريمن بـ2.25 مليون جنيه إسترليني، ودارمشتات بـ1.4 مليون جنيه إسترليني، وأخيرا بروسيا دورتموند بـ1.32 مليون جنيه إسترليني.

أكثر من صرف أموالا في ألمانيا هذا الصيف هو بروسيا دورتموند بـ93.29 مليون جنيه إسترليني، ثم بايرن ميونيخ بصرف 59.5 مليون جنيه إسترليني.

إسبانيا وريال مدريد

تعد تلك هي المرة الأولى منذ موسمين يقوم برشلونة خلالها بتخطي ريال مدريد كأكثر فريق إنفاقا للأموال في إسبانيا.

برشلونة صرف هذا الموسم 104.34 مليون جنيه إسترليني، أما ريال مدريد فصرف 25.5 مليون جنيه إسترليني.

هذه هي أول مرة يقوم ريال مدريد بانتداب لاعب وحيد في سوق انتقالاته الصيفية منذ موسم 2003-2004 حينما قام بانتداب ديفيد بيكام من مانشستر يونايتد بمبلغ 31.88 مليون جنيه إسترليني.

أيضا هي المرة الأولى لريال مدريد التي يحقق خلالها أرباحا من سوق انتقالاته منذ موسم 1998-1999 حينما اشترى 3 لاعبين بمبلغ 3.4 مليون جنيه إسترليني وباع 5 لاعبين بمبلغ 9.69 مليون جنيه إسترليني، في موسم 2012-2013 حقق الملكي معادلة صفرية إذ أن مبيعاته تساوت مع مشترياته بـ28.48 مليون جنيه إسترليني.

فريق أتليتك بلباو لم يصرف مالا أو يستقبل خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية إذ أنه قام بتصعيد 6 لاعبين ورحل عن صفوفه 6 لاعبين مجانا.

فريق ديبورتيفو ألافيش أيضا لم يتمكن من حصد أي أموال خلال سوق الانتقالات الجارية إذ أنه ضم لاعبين بقيمة 5.08 مليون جنيه إسترليني.

وفي المقابل رحل عن صفوفه 10 لاعبين مجانا، والحال ذاته مع ليجانيس الذي صرف 2.72 مليون جنيه إسترليني ورحل عنه 9 لاعبين مجانا.

وسبورتينج خيخون الذي صرف 850 ألف جنيه إسترليني ورحل عنه 8 لاعبين مجانا.

ومالاجا الذي ضم لاعبين بـ8.95 مليون جنيه إسترليني ورحل عنه لاعبين مجانا ولاس بالماس الذي ضم لاعبين بقيمة 2.04 مليون جنيه إسترليني ورحل عنه 4 لاعبين مجانا.

أكثر من حقق أرباحا ربما في الدوريات الخمسة الكبرى وليس إسبانيا فقط، وربما الربح الأكبر من صافي عمليات البيع والشراء هو فالنسيا بـ87.47 مليون جنيه إسترليني، يليه إشبيلية بـ20.91 مليون جنيه إسترليني، ثم غرناطة بـ19.32 مليون جنيه إسترليني، وديبورتيفو لاكرونا بمبلغ 12.5 مليون جنيه إسترليني، وسيلتا فيجو بـ9.35 مليون جنيه إسترليني، ثم ريال مدريد بـ6.98 مليون جنيه إسترليني، ثم أوساسونا بـ1.32 مليون جنيه إسترليني.

إيطاليا

حقق 13 فريقا أرباحا خلال سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة وهم أتلانتا، كالياري، كورتوني، إمبولي، فيورنتينا، جنوا، يوفنتوس، نابولي، بيسكارا، سامبدوريا، ساسولو، أودينيزي، باليرمو.

أكثر فريق تحقيقا للأرباح هو سامبدوريا بـ20.66 مليون جنيه إسترليني، وفيورنتينا بـ17.21 مليون جنيه إسترليني،ونابولي 17 مليون جنيه إسترليني، ثم أودينيزي بـ14.1 مليون جنيه إسترليني.

هذه هي المرة الأولى التي يحقق خلالها يوفنتوس أرباحا منذ موسم 2013-2014، كما أنه الموسم الثاني على التوالي الذي يكسر خلاله الفريق حاجز الـ100 مليون جنيه إسترليني في مصاريفه.

أكثر فريق صرف أموالا في إيطاليا هذا الصيف هو يوفنتوس بـ138.13 مليون جنيه إسترليني يليه إنتر ميلان في المركز الثاني بـ96.31 مليون جنيه إسترليني.

فرنسا

حقق 13 فريقا أرباحا من عمليات البيع والشراء، وهم: باستيا، ديجون، جوينجامب، ليل، لوريان، ميتز، مونبلييه، نانسي، نيس، ليون، مارسيليا، ستاد رين، تولوز.

أكثرهم تحقيقا للربح هم مارسيليا بـ58.57 مليون جنيه إسترليني، وليل بـ31.88 مليون جنيه إسترليني، ثم لوريان بـ20.06 مليون جنيه إسترليني.

تعد تلك هي المرة الأولى التي يحقق خلالها مارسيليا هذا المبلغ الكبير كأرباح لصفقات باعها، والموسم الثاني على التوالي فيما يخص ربحه من بيع اللاعبين.

هذه هي أول مرة لباريس سان جيرمان يبيع خلالها لاعبين بقيمة 53.98 مليون جنيه إسترليني، وواصل الفريق خسائره المادية، إذ أنه أخر مرة حقق ربحا في نافذة الانتقالات كانت في موسم 2008-2009.