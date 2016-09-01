حبس سعوديان وضابط بالمطار ٤ أيام بتهمة «الاتجار بالبشر»

قررت نيابة النزهة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الخميس، حبس سعوديين وضابط بمطار القاهرة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بتهمة الاتجار بالبشر والهجرة غير شرعية والتزوير والرشوة.

واكتشف الواقعة ضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال بميناء القاهرة الجوي عندما وردت إليه معلومات تفيد قيام عدد من الأشخاص بينهم سعوديين الجنسية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص للاتجار في البشر والهجرة غير شرعية عن طريق إدخال فتيات إلى مصر باعتبارهن خادمات وبيعهم داخل مصر واثبات خروجهم بمحررات مزورة، بمساعدة مندوبين لشركات سياحة.

وتم ضبط عبدالله ص. ع. ، وشقيقة يسلم ، سعوديين الجنسية قادمين من دولة الأردن، وبصحبتهما ثلاث فتيات اندونيسيات مثبت بجوازاتهما إنهن خادمات لهما.

وكشفت التحقيقات قيام ضابط الشرطة بمطار القاهرة بتزوير تأشيرات خروج للسعوديين ومعهما الفتيات، وتزوير تأشيرات دخول لهما غير مثبت الاندونيسيات بها مقابل ١٥ الف جنيه، على أن يقوم السعوديان ببيع الخادمات في مصر.