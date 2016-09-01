مقتل 3 مسلحين من حزب العمال الكردستانى فى غارات تركية جنوب شرق البلاد

أعلن الجيش التركى، اليوم الخميس، مقتل 3 مسلحين على الأقل من حزب العمال الكردستانى فى غارات شنتها على جنوب شرق البلاد.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن الجيش قوله – فى بيان مقتضب – ” أن غارات جوية التى نفذها سلاح الطيران، قتلت 3 مسلحين من حزب العمال الكردستانى فى جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود مع العراق اليوم الخميس”.

وتأتى الضربات الجوية قرب مدينة تشوكورجه فى المنطقة الجبلية من إقليم حكارى الحدودى بعد سلسلة من الهجمات التى شنها حزب العمال الكردستانى هناك.

من ناحية أخرى أفادت مصادر رسمية تركية بأن قوات الأمن التركية ألقت القبض الخميس، على انتحاريين اثنين فى مدينة “غازى عنتاب” جنوب شرقى البلاد.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) عربية أن قوات الأمن عثرت على 3 أحزمة ناسفة و20 كيلوجراما من المتفجرات خلال عملية المداهمة لمنزل الانتحاريين التى تمت ظهر اليوم.

وتأتى هذه الاعتقالات فى أعقاب التفجير الانتحارى الذى استهدف حفل زفاف فى مدينة “غازى عنتاب” أواخر الشهر الماضي، والذى أدى إلى مقتل 54 شخصا من بينهم 34 طفلا.

أ.ش.أ