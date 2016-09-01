وزير الثقافة يزور منزل الأديب «عباس العقاد» بأسوان

قام وزير الثقافة حلمى النمنم بزيارة منزل الأديب الراحل عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد فى شارع عباس فريد، وكان فى استقباله أبن شقيق الأديب،عبد العزيز العقاد، وشرح له تاريخ بناء المنزل، والمشكلة التى يواجهونها بسبب التشققات والتصدعات بجدرانه، بالرغم أنهم تقدموا بعدة شكاوى للمسئولين لاستخراج ترخيص لترميمه.

واستغرقت الزيارة دقائق معدودة، بالرغم أنه أول وزير ثقافة يزور منزل عملاق الأدب، ولكنه لم يقدم أى حلول أو وعود لأسرة العقاد بخصوص ترميم المنزل، وتعتبر الزيارة دون جدوى، كما رفض النمنم الإدلاء بأى صريحات صحفية حول ما تقدمه الوزارة إلى أسرة الأديب الراحل لترميم المنزل.

وجاء ذلك خلال جولة وزير الثقافة بمحافظة أسوان، التى بدأت أمس الأربعاء، بأفتتاح قصر ثقافة كركر، و أفتتاح قصر ثقافة دهميت بنصر النوبة، ويرافقه خلالها الدكتور سيد خطاب، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ومحمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، ونائب البرلمان ياسين عبد الصبور.