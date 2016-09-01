أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير الثقافة يزور منزل الأديب «عباس العقاد» بأسوان

Google+ Print
وزير الثقافة يزور منزل الأديب «عباس العقاد» بأسوان وزير الثقافة يزور منزل الأديب «عباس العقاد» بأسوان

وزير الثقافة حلمى النمنم أثناء الزيارة

قام وزير الثقافة حلمى النمنم بزيارة منزل الأديب الراحل عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد فى شارع عباس فريد، وكان فى استقباله أبن شقيق الأديب،عبد العزيز العقاد، وشرح له تاريخ بناء المنزل، والمشكلة التى يواجهونها بسبب التشققات والتصدعات بجدرانه، بالرغم أنهم تقدموا بعدة شكاوى للمسئولين لاستخراج ترخيص لترميمه.

واستغرقت الزيارة دقائق معدودة، بالرغم أنه أول وزير ثقافة يزور منزل عملاق الأدب، ولكنه لم يقدم أى حلول أو وعود لأسرة العقاد بخصوص ترميم المنزل، وتعتبر الزيارة دون جدوى، كما رفض النمنم الإدلاء بأى صريحات صحفية حول ما تقدمه الوزارة إلى أسرة الأديب الراحل لترميم المنزل.

وجاء ذلك خلال جولة وزير الثقافة بمحافظة أسوان، التى بدأت أمس الأربعاء، بأفتتاح قصر ثقافة كركر، و أفتتاح قصر ثقافة دهميت بنصر النوبة، ويرافقه خلالها الدكتور سيد خطاب، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ومحمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، ونائب البرلمان ياسين عبد الصبور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا