«الوزراء» يستعرض تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كفر الشيخ

استعرض مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقريرًا حول المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة كفر الشيخ، حيث أوضح اللواء السيد نصر ـ محافظ كفر الشيخ، أنه يجري حاليًا تنفيذ 127 مشروعًا باستثمارات تصل لنحو 4.2 مليار جنيه، وذلك في قطاعات الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والري والموارد المائية، والنقل، والشباب والرياضة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تم البدء في تنفيذ الكثير من المشروعات التي كانت متوقفة منذ سنوات في عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن كافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة تسير في طريقها دون تأخير، ووفق الجدول الزمني، وبنسب تنفيذ عالية، وبتعاون كامل من جانب الوزراء المختصين وكافة الجهات المعنية، ومن المقرر أن تنتهي كافة المشروعات في توقيتاتها المحددة لتساهم في تحسين حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات الإسكان والمرافق تحتل أهمية كبرى ضمن ما يتم العمل على تنفيذه وذلك لتوفير المسكن الملائم وبخاصة للشباب ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن مشروعات قطاع الصحة والسكان تشهد طفرة كبيرة في محافظة كفر الشيخ وذلك في ظل التعاون الكامل من جانب وزير الصحة.

كما أكد المحافظ ما تشهده كفر الشيخ من طفرة غير مسبوقة في مشروعات الطرق والنقل لتحقيق الربط بصورة أفضل بين مدن المحافظة والقرى وتيسير حركة المواطنين والعربات، كما أوضح أن مشروعات التربية والتعليم التي يجري العمل على إتمامها من المنتظر أن تزيد من قدرة المدارس على إستيعاب زيادة عدد الطلاب كما ستسهم في تقليل الكثافة في الفصول، منوهاً إلى أن المحافظة تعمل على توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات في مجال التعليم تنفيذا ً لتوجيهات مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ أن هناك تعاون وتنسيق متكامل مع وزارة الزراعة لتطوير بحيرة البرلس، كما يجري إستكمال تطوير مصيف “بلطيم” بمحافظة كفر الشيخ، والنهوض بمختلف الخدمات به، بما يساهم في جعله موقعاً جاذباً للمصطافين، وطلب المحافظ تقديم الدعم اللازم لسرعة إتمام مشروع إستاد كفر الشيخ ليمثل مركزاً لممارسة الأنشطة ورعاية الشباب وطاقاتهم، حيث أكد وزير الشباب أن محافظة كقفر الشيخ تشهد إنجازات في قطاع الشباب والرياضة وبخاصة في عدد الملاعب والمنشآت الرياضية.

وعلى جانب آخر عرض الدكتور أحمد عماد الدين راضي ـ وزير الصحة والسكان، تقريرًا حول مشروع ميكنة آلبان الأطفال المدعومة، حيث أكد أن المشروع يهدف إلى إحكام الرقابة والمتابعة على صرف ألبان الأطفال المدعومة، وضمان مراقبة الدولة عليه ووصول الدعم لمستحقيه، حيث يشمل المشروع ميكنة 1005 منفذ توزيع آلبان فى 27 محافظة، وإعداد كروت ذكية لصرف الألبان المدعمة، وذلك في إطار تنظيم وتيسير إجراءت صرف الألبان على المستوى الجغرافى وتخفيف العبء على المواطنين.