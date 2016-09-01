محلل روسي: تفاهم بين موسكو و واشنطن حول تحديد الفصائل المتطرفة في سوريا

قال المحلل السياسي الروسي، فلاديمير درجاتشوف، إن التقارب “أمريكي روسي”، فيما يتعلق بالفصل بين الفصائل المتشددة في المعارضة السورية، وهو ما اعتبره تقدم كبير، إذ أن أحد النقاط الهامة والأساسية في الجدال بين موسكو و واشنطن كان تعريف الفصائل المتشددة والفصل بينها، لافتًا أننا على وشك التوصل للاتفاق الكامل والتعاون العسكري بين البلدين.

وأضاف درجاتشوف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية محمد عبدالله، أن هناك نقاط تعاون بين الطرفين إلا أنها لا تزال غير واضحة بعد للعيان، لافتًا أن تركيا أيضًا دخلت على خط التوافق مع واشنطن وموسكو، خاصة أن وزارة الخارجية الروسية لم تدين التدخل العسكري التركي والمصحوب بقوات الجيش الحر للشمال السوري ضد الأكراد.

وأوضح درجاتشوف أن تركيا دخلت على خط التوافق بين الولايات المتحدة وروسيا، ومازال من المبكر معرفة مدى هذا التوافق أو ما يشمله من تفاهمات.