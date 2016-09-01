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يامن الحجلي يعيش قصة حب. فمن هي حبيبته؟

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الجمعة 02-09-2016 14:56

أعلن الفنان يامن الحجلي أنه يعيش قصة حب، ولكن لم يرد الإفصاح عن اسم الفتاة التي يحبها، كما نفى علاقة الحب المزعومة التي نسبت له مع الفنانة هيا مرعشلي، مع العلم أن آخر علاقة قد أعلن عليها الحجلي كانت مع إحدى الفنانات في الــ2012، وقد انتهت وهو لايحب أن تذكر تفاصيل هذه العلاقة، حتى أنه يبتعد عن ذكر اسمها. وكانت علاقة بعيدة عن الأضواء والصحافة؛ كون الحجلي كان في بداية طريقه الفني، وعن عدم انتسابه لنقابة الفنانين، فسر الموضوع بعجز النقابة عن حماية الفنانين وتحفظاته على آلية عملها، ومنحها أذونات العمل لمخرجين جهلة لا يفقهون في الفن شيئاً؛ ما أدى لأن تكون الدراما مستباحة بشكل وقح؛ لعدم وجود ضوابط وآليات تضمن العمل.

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سيدتي