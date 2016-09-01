أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: هل ستنتقل دنيا باطما إلى التمثيل؟

Google+ Print

الخميس 01-09-2016 16:55

اختارت الفنانة دنيا باطما أن تؤدي الأغنية المغربية الشهيرة "ياك أجرحي" لقيدومة الطرب المغربي نعيمة سميح ، وذلك في الحفل الختامي لسهرات مهرجان أصوات نسائية في دورته التاسعة بمدينة تطوان (شمال المغرب) ، حيث خصص المهرجان تكريماً خاصاً لنجمة الطرب المغربي الأصيل نعيمة سميح ، التي اختارت التواري عن الأضواء والاستمتاع بوقتها مع عائلتها .
وعبّر الجمهور عن إعجابه بالتفاتة دنيا لأجل تكريم فنانة مميزة تحظى بكثير من الحب والاحترام من طرف المغاربة. وكان المهرجان خص نعيمة سميح بتكريم خاص ، حيث تلقت درع التكريم من مديرة المهرجان كريمة بنيعيش وسط احتفاء وهتاف الجمهور التطواني بها برفقة بحفيدتها الوحيدة ندى.
وقالت دنيا لـ"سيدتي نت" إنها تريد أن تثبت أكثر نفسها في الغناء ولا تفكر حالياً الدخول في تجربة التمثيل ، دون أن تستبعد ذلك مستقبلاً ، كما تحدثت عن أغنيتها الجديدة "غيورة" التي ستنزل قريباً و هي الآن بصدد تصوير كليب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت»

فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت»

فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع»

فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع»

فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني»

فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني»

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين