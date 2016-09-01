بالفيديو: هل ستنتقل دنيا باطما إلى التمثيل؟

اختارت الفنانة دنيا باطما أن تؤدي الأغنية المغربية الشهيرة "ياك أجرحي" لقيدومة الطرب المغربي نعيمة سميح ، وذلك في الحفل الختامي لسهرات مهرجان أصوات نسائية في دورته التاسعة بمدينة تطوان (شمال المغرب) ، حيث خصص المهرجان تكريماً خاصاً لنجمة الطرب المغربي الأصيل نعيمة سميح ، التي اختارت التواري عن الأضواء والاستمتاع بوقتها مع عائلتها .

وعبّر الجمهور عن إعجابه بالتفاتة دنيا لأجل تكريم فنانة مميزة تحظى بكثير من الحب والاحترام من طرف المغاربة. وكان المهرجان خص نعيمة سميح بتكريم خاص ، حيث تلقت درع التكريم من مديرة المهرجان كريمة بنيعيش وسط احتفاء وهتاف الجمهور التطواني بها برفقة بحفيدتها الوحيدة ندى.

وقالت دنيا لـ"سيدتي نت" إنها تريد أن تثبت أكثر نفسها في الغناء ولا تفكر حالياً الدخول في تجربة التمثيل ، دون أن تستبعد ذلك مستقبلاً ، كما تحدثت عن أغنيتها الجديدة "غيورة" التي ستنزل قريباً و هي الآن بصدد تصوير فيديو كليب .