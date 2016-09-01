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مادلين مطر: لهذا السبب عزُّوا راغب علامة ولم يعزُّوني

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الجمعة 02-09-2016 14:52

بعد فترة صمت طويلة خرجت الفنانة اللبنانية مادلين مطر؛ لتتحدث عن وفاة والدتها التي اعتبرت أنها عندما فقدتها فقدت الكثير والدافع الأكبر لها للنجاح، والتي كانت الحافز الأكبر لها، واعتبرت أن عدم السؤال عنها فترة غيابها ووفاة والدتها ليس فقط قلة وفاء، بل أصبح الموضوع «show off»؛ مثلاً حين توفيت والدة ووالد الفنان راغب علامة الكل راح ليعزيه.
وقالت مادلين: لم أفعل «فوتوسيشن»، ويا للأسف! أصبحت هناك مواقع تواصل اجتماعي للعزاء! فقدنا الإنسانية والروحانيات؛ فلم يعد هناك من يقف إلى جانبك، بل من يقف أمام الكاميرا ليتصور! القلائل الذين جاءوا ليعزوني انتظروا أن تأتي الكاميرات. أنا كنت بعيدة عن هذا الجو؛ فأنا أقوم بالواجب حبًّا للشخص وليس لأتصور.

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سيدتي