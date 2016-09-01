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خاص: "قعدة رجال" تنقل إياد نصار ومكسيم خليل وشريف سلامة لمقعد المذيع

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الخميس 01-09-2016 18:55

كشفت مصادر من كواليس التحضير لانطلاق الفضائية المصرية المرتقبة DMC، عن الاتفاق النهائي مع النجوم إياد نصار ومكسيم خليل وشريف سلامة، للإنتقال للمرة الأولى من مقعد الضيوف لكرسي المذيع، ببرنامج واحد يحمل اسم "قعدة رجال"، تتشابه فكرته مع برنامج "نفسنة" المقدم على فضائية "القاهرة والناس" بمشاركة النجمات انتصار وهايدي كرم وبدرية طلبة.

البرنامج وفقاً للمصدر من المقرر أن يناقش البرامج قضايا الرجل العربي الإجتماعية والإقتصادية والفنية، وسينطلق ضمن الخريطة الرئيسية للقناة المزمع افتتاحها شهر نوفمبر المقبل، ضمن عدة برامج يقدمها أشهر نجوم الفن العربي، وبمقدمتهن النجمة عبد الوهاب التي تستعد الآن لتقديم أكبر برنامج غنائي عربي، يجمع ما بين الاحتفاء برموز الطرب، وبين اكتشاف المواهب الغنائية الشابة، كما أكد وجود مفاوضات مع النجمة ياسمين عبد العزيز لتنضم لقائمة نجوم القناة المنتظرة، مع الفنانة الكبيرة اسعاد يونس والإعلامية القديرة نجوى ابراهيم.

يبدو أن كل نجوم الفن سينتقلون لمقعد المذيع ويبقى السؤال .. من سيحاورون؟!!

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سيدتي

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