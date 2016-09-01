رامي عياش في حفل "عياش الطفولة": لهذه الأسباب لم أغنّ للأطفال

تاريخ31 أغسطس واحد من أهم الأيام في حياة رامي عياش يحتفل فيه بتأسيس جمعيته الخيرية "عياش للطفولة"، وأمس الأربعاء كان العشاء السنوي الأول للجمعية رسمياً، إذ لم يحتفل رامي العام الماضي بسبب الظروف التي كان يمرّ بها لبنان، آملاً أن يكون وجه هذا العام خيراً وأن يقيم سنوياً عشاءً يعود ريعه لأطفال الجمعية الذين وصل عددهم إلى ما يقارب 1700 شخصاً.

خلال العشاء، التقينا رامي وكانت معه دردشة قصيرة سألناه خلالها عن عدم تقديمه أغنيات خاصة بالأطفال، فقال "هناك الكثير من الأغنيات التي قدّمت للأطفال، وأنا قدّمت نشيداً للجمعية يتكلم عن وجع صغير يعاني منه الأطفال الذين لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة كباقي أبناء جيلهم"، وأضاف "هدفنا ليس جعل الأطفال يلهون كل الوقت، بل هناك هدف أسمى وهو أن نصل إلى الأهالي وكل من يستطيع المساعدة لنصل إلى ما نريده بعد 12 عاماً.

وعن جديده قال رامي "قريباً سيتم عرض مسلسل "أمير الليل" على محطة "LBC" بعد أسبوع أو أسبوعين، إضافة إلى إصدار ألبومي بعد شهر أيضاً وقد تأخر صدوره بسبب تصوير المسلسل ".

كما تحدثت داليدا عن حبها للأطفال لا سيما بعد أن أصبحت أماً.

وبالعودة إلى الحفل، الذي أقيم في كازينو لبنان، فقد حضره عدد من نجوم الفن والإعلام والمجتمع نذكر منهم نادين الراسي، أنابيلا هلال، د. نادر صعب، د. رائد لطوف، داليدا خليل، دانييلا رحمة، ميشال قزي، بيتر سمعان ونغم أبو شديد وغيرهم.

استهل برنامج الحفل بالنشيد الخاص للجمعية بصوت الفنان رامي عياش مع فرقة "لو بام" وجوقة أطفال جامعة اللويزة، من ثمّ وصلة فنية مع الفرقة ذاتها تلتها كلمة لرامي عياش، وبعدها كانت الوصلة الفنية مع نجمة برنامج "ذا فويس كيدز" لين الحايك وكانت الكلمة الثانية في الحفل لمستشار الجمعية الدكتور ناصيف، كما جرى سحب على سيارة أودي وعقد مجوهرات ومزاد علني على ساعة وبعدها ألقت نائب رئيس الجمعية داليدا عياش كلمتها مع تكريم خاص، أما ختام السهرة فكانت مع الموسيقي ميشال فاضل وفرقته "Quartet".

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