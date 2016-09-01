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أسوشيتد برس: لقاء متوقع بين السيسي وكيري في نيودلهي

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أسوشيتد برس: لقاء متوقع بين السيسي وكيري في نيودلهي أسوشيتد برس: لقاء متوقع بين السيسي وكيري في نيودلهي

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

يتوقع أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يزور العاصمة الهندية أيضُا.

وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية بالهند لوكالة “أسوشيتد برس” أن الزيارة ستكون في وقت متأخر من اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الجمعة.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس بمقر إقامته بنيودلهي، اجتماعا مع أعضاء مجلس رجال الأعمال المصرى الهندي، الذي بدأ اجتماعاته صباح اليوم بالعاصمة الهندية برئاسة المهندس خالد أبو المكارم عن الجانب المصري، وفيجاي سانكا عن الجانب الهندي.

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