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الحكومة توافق على أكبر حركة ترقيات لـ300 ألف موظف وفقا لـ”الخدمة المدنية”

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الحكومة توافق على أكبر حركة ترقيات لـ300 ألف موظف وفقا لـ”الخدمة المدنية” الحكومة توافق على أكبر حركة ترقيات لـ300 ألف موظف وفقا لـ”الخدمة المدنية”

مجلس الوزراء_أرشيفية

توجه مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في إجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالشكر إلى الدكتور خالد حنفي ـ وزير والتجارة والداخلية السابق، وذلك لما بذله من جهود خلال توليه المسئولية.

كما أعرب المجلس عن تمنيه له بالتوفيق في حياته العملية، مشيدًا بالإسهامات التي حققها وزير التموين، في إصلاح منظومة دعم الخبز، وتطوير المجمعات الإستهلاكية وتوسيع دائرة المنافذ الخاصة ببيع السلع الأساسية والتموينية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار، مشددًا على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، مع العمل على ضخ إحتياجات المواطنين من السلع بالكميات المطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة إستمرار تنسيق الجهود لضخ الكميات اللازمة من اللحوم والأضاحي والدواجن إستعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وزيادة الكميات المطروحة من مختلف السلع بالأسواق وبخاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر إحتياجًا.

من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على إجراء أكبر حركة ترقيات فى الجهاز الادارى للدولة، وذلك في ضوء موافقة مجلس النواب بصفة مبدئية على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث يعكف الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على إنهاء إجراءات ترقية 300 ألف موظف تقريبًا ممن أتمو المدة اللازمة للترقية فى 30/6/2016.

وتستهدف حركة الترقيات الارتقاء بالعمل داخل الجهاز الادارى للدولة وفق القواعد التى يحددها قانون الخدمة المدنية الجديد، من خلال ضخ دماء جديدة تكون لديها رؤية قادرة على مواجهة التحديات التى تعوق العمل الادارى، وأنها ستكون محفزاً للعاملين على بذل المزيد من الجهد.

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