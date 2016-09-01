رئيس البرلمان الأوروبي يزور تركيا لأول مرة بعد محاولة الانقلاب

يصل رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، اليوم الخميس، إلى أنقرة التركية في واحدة من الزيارات الأرفع مستوى التي يقوم بها كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.

وقال شولتز قبل رحلته “زيارتي تهدف لتكريم جميع مواطني تركيا الذين خرجوا إلى الشوارع بشجاعة للدفاع عن الديمقراطية في الدولة”، وذلك في إشارة إلى ليلة محاولة الانقلاب.

وأضاف “أهدف أيضًا إلى وضع الحوار السياسي في مساره الصحيح مجددًا”، مشيرًا إلى أن تركيا شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان الأوروبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، وأعضاء من التكتلات الأربعة في البرلمان التركي.

يذكر أن مسؤولون أتراك انتقدوا نظرائهم الأوروبيين بسبب عدم زيارة تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها الدولة في 15 يوليو، عندما سعت عناصر من الجيش إلى الإطاحة بالحكومة ما أسفر عن مقتل أكثر من 260 شخصًا.