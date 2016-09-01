التحالف الدولي ينفذ 16 ضربة جوية ضد أهداف لداعش في سوريا والعراق

نفذت قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، 16 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابي داخل كل من سوريا والعراق.

وأفاد بيان قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب, والذي أورده الموقع الإليكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، بأن قوات التحالف نفذت 8 ضربات داخل سوريا مستخدمة طائرات مهاجمة و قاذفات وطائرات مقاتلة لضرب أهداف التنظيم بالقرب من الرقة والبوكمال ودير الزور ومارع.

وتم خلال تلك الضربات استهداف منشأة لتصنيع العجلات المفخخة وتدمير 8 صهاريج ومضختين نفطيتين ودبابة وعجلتين تكتيكيتين وموقع قتالي ومدفع هاون.

وفي العراق, نفذت قوات التحالف بالتنسيق مع ولدعم حكومة بغداد 8 ضربات جوية مستخدمة مهاجمات أرضية وطائرات مقاتلة ودون طيار لضرب أهداف للتنظيم بالقرب من البغدادي وبيجي وحديثة وهيت والكسك والموصل والقيارة.

وتم خلال تلك الضربات، تدمير 3 مباني ومخبأ تحت الأرض و 3 مواقع قتالية وكدس سلاح ونفق وموقعي تجمع ومدفع هاون, فضلا عن استهداف 6 وحدات تكتيكية للتنظيم وإعطاب مدفع هاون.

أ ش أ