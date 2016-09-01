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بالصور.. محافظ ومدير أمن أسوان يودعان الفوج الأول من الحجاج

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل «ONA»:

قام اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، يرافقه اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان، والقيادات الأمنية والتنفيذية بتوديع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام بمطار أسوان الدولى .

يأتي ذلك ضمن حجاج القرعة والبالغ عددهم 260 حاج وحاجة والمتجهين إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج للعام الحالى 1437هـ / 2016 م على الرحلة رقم 643 ، والتى أقلعت فى تمام الساعة 8.45 مساء أمس الاربعاء من مطار أسوان إلى مطار جدة بالسعودية .

وقدم “حجازى” خالص التهانى القلبية لحجاج بيت الله الحرام، كما إطمئن علي الحجاج وتوفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فى سهولة ويسر، مطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها ويحقق لها الأمن والأمان والإستقرار .

فيما أشاد حجاج بيت الله الحرام بالتيسيرات والتسهيلات التى لمسوها خلال إستكمال إجراءات السفر وقدموا شكرهم لمحافظ أسوان، والمسئولين على رعايته الكريمة لهم ، وإهتمامه بتوديعهم بنفسه.

وفى نفس السياق كلف “حجازى” السكرتير العام المساعد للمحافظة عبد الناصر عبد الحميد بتوديع الفوج الثانى لحجاج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 200 حاجًا وحاجة ، والمتجهين إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج على الرحلة رقم 645 والتى أقعلت فى تمام الساعة 4.15 فجر الخميس من مطار أسوان الدولى إلى مطار جدة بالسعودية ومقرر عودتهم فى 27 سبتمبر القادم على الرحلة رقم 672 التى ستنطلق من المدينة بالأراضى إلى مطار أسوان الدولى فى تمام الساعة 6.00 مساءاً .

وكان محافظ أسوان ، قد وجه مسئولى التضامن الإجتماعى بتقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها بالتعاون مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية من خلال إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة لحجاج هذا العام ، بجانب القيام بنقلهم من محل إقامتهم فى مختلف مراكز ومدن المحافظة إلى مطار أسوان من خلال أتوبيسات مكيفة تابعة لشركة للطيران تسهيلاً عليهم للوصول فى المواعيد المحددة لعدم حدوث أى تأخير حيث تم تجمعيهم فى أماكن مختلفة بأسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو ليتواجد جميع الحجاج بالمطار قبل إقلاع الطائرة بنحو 4 ساعات لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة بسهولة ويسر.

كما أعطى “المحافظ” توجيهاته لمديرى الإدارات الإجتماعية على مستوى المحافظة، لعقد ندوات توعية بالإشتراك مع الأوقاف قبل سفر الحجاج وأثناء تواجدهم بالمطار لتعريفهم بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه والآداب التى يجب الإلتزام بها والواجبات المطلوبة ، وما يجب الإمتناع عنه حتى يكون الحج خالصاً لوجه الله .

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