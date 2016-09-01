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راكيتيتش رفض عرض يونايتد ويوفنتوس رغم ' إزعاج إنريكي '

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راكيتيتش رفض عرض يونايتد ويوفنتوس رغم ' إزعاج إنريكي ' راكيتيتش رفض عرض يونايتد ويوفنتوس رغم ' إزعاج إنريكي '

رفض إيفان راكيتيتش ثلاثة عروض قدمت إليه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية من أجل البقاء مع برشلونة وإكمال تعاقده مع الفريق الكتالوني.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن اللاعب الكرواتي رفض عروضا من مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي.

وأعرب راكيتيتش عن رغبته في إكمال تعاقده مع البلوجرانا والذي ينتهي في صيف عام 2019.

وأوضح التقرير أن قرار راكيتيتش بالبقاء جاء على الرغم من شعوره بالانزعاج بسبب استبدال لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة له بشكل دائم.

فخلال الموسم الماضي استبدل إنريكي اللاعب الكرواتي 25 مرة في كل البطولات التي شارك بها.

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