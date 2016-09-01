تقرير في الجول - جنون الأسعار.. 13 فريقا إنجليزيا يكسرون الرقم القياسي في صفقاتهم

في كرة القدم الحديثة لا مكان إلا لمن يملك المال، وفي إنجلترا مع ثورة عوائد البث، بات المال في يد الجميع.

مع انطلاق موسم يراه الجميع أنه الأقوى في تاريخ الدوري الإنجليزي، كان على الجميع أن يدعم فريقه لمجاراة منافسيه.

البعض يريد المنافسة على اللقب والبعض يريد المشاركة الأوروبية فقط، وحتى الطامح للبقاء لا مفر أمامه من الصرف.

وأمام مغريات المال والتنافس على الصفقات، وصل الأمر لأن تخطى 13 ناديا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حاجز الصفقة الأعلى في تاريخهم.

FilGoal.com يستعرض لكم صفقات الأندية الـ 13 والتي تعد الأغلى في تاريخهم.

مانشستر يونايتد

الأغلى على الإطلاق هذا الموسم كان من نصيب مانشستر يونايتد. جوزيه مورينيو أصر على ضم بول بوجبا من يوفنتوس مهما كلفهم الأمر.

وبمقابل 105 مليون يورو، نجح الرجل البرتغالي في الظفر بخدمات النجم الفرنسي.

توتنام

بعد سيناريو غريب قلما نراه في الملاعب الأوروبية، تحولت دفة موسى سيسوكيو من إيفرتون إلى توتنام.

إيفرتون اتفق مع نيوكاسل على ضم اللاعب وجهز غرفة الكشف الطبي، لكن اللاعب كان له رأي آخر فأغلق هاتفه وتوجه لتوتنام لينتقل إلى سفوف السبيرز مقابل 35 مليون يورو.

كريستال بالاس

كريستيان بنتيكي الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول مقابل 46.5 مليون يورو أصبح هو أغلى صفقة أيضا في تاريخ كريستال بالاس.

النادي اللندني الصغير ضم مهاجم منتخب بلجيكا من ليفربول مقابل 31.2 مليون يورو.

ليستر سيتي

بعد مفاوضات طويلة الأمد، أخيرا نجح ليستر سيتي في الظفر بخدمات ثاني هدافي الدوري البرتغالي.

إسلام سليماني النجم الجزائري انضم لصفوف ليستر سيتي من صفوف سبورتنج لشبونة مقابل 30 مليون يورو.

وست هام

لم يلعب سوى مباراة وحية وتعرض لإصابة ستبعده لأشهر عن الملاعب، لكن هذا لا يمنع كونه الأغلى في تاريخ النادي.

أندريه أيو النجم الإيفواري انتقل من صفوف سوانزي سيتي إلى وست هام مقابل 20 مليون يورو.

ساوثامبتون

بعد رحيل رونالد كومان لن تتوقف الحياة، كلاود باول سيتولى أمر استمرار تألق نادي القديسين.

ساوثامبتون ضم سفيان بوفال النجم المغربي من ليل مقابل 18.7 مليون يورو.

سوانزي سيتي

سوانزي سيتي أحد الأندية التي كسرت سقف صرفها أيضا، والمقابل كان 18 مليون يورو للحصول على خدمات بورخا باستون قادما من صفوف أتليتكو مدريد.

بورنموث

للمرة الثانية في القائمة يكسر أحد الأندية سقف صرفه للحصول على لاعب من صفوف ليفربول.

بورنموث ضم جوردان إيبي من ليفربول مقابل 18 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ النادي الصغير.

سندرلاند

قبل ساعات قليلة من نهاية اليوم الأخير لموسم الانتقالات الصيفية، أتم سندرلان أغلى صفقاته تاريخيا.

ديفيد مويس مدرب سندرلاند ، ضم ديديه ندوند قادما من لوريان الفرنسي مقابل 16 مليون يورو.

واتفورد

والتر ماتزاري كان له نصيبه أيضا في ضم صفقات باهظة خلال موسم الانتقالات.

واتفورد ضم إيزاك ساكسيس قادما من صفوف غرناطة الإسباني مقابل 15 مليون يورو.

وست بروميتش

النجم الجزائري الثاني في قائمة كسر أرقام صفقات الدوري الإنجليزي هذا الموسم كان من صيب وست بروميتش ناصر الشاذلي.

ناصر انتقل من صفوف توتنام إلى وست بروميتش في صفقة بلغت 15 مليون يورو.

هال سيتي

بعد صيام استمر طيلة الصيف، أراد هال سيتي اللحاق بالركب سريعا.

وفي اليوم الأخير من موسم الانتقالات أتم التايجرز 6 صفقات جديدة.

وبين تلك الصفقات كانت صفقة ضم ريان ماسون من توتنام، صفقة هي الأغلى في تاريخهم مقابل 10 مليون يورو.

بيرنلي

آخر الأندية التي كسرت رقمها السابق في أغلى صفقة يتمموها كان برنلي.

الفريق الصغير ضم جيف هيندريك من ديربي كاونتي مقابل 10.5 مليون يورو.