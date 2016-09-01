تقرير – 7 اختلافات ضخمة بين بورنموث وأرسنال سيكتشفها ويلشير

أتم جاك ويلشير إعارته لبورنموث في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية لمدة موسم قادما من أرسنال وذلك لرغبته في استعادة مستواه الذي ابتعد عنه لكثرة إصاباته خلال الفترة الماضية.

الفارق بين أرسنال صاحب الـ130 عاما وبورنموث ذو الـ119 عاما ليس في العمر بل في قيمة وتاريخ كل منهما وهو ما سيكتشفه ويلشير مع الفريق الملقب بالكرز.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية استعرضت سبعة اختلافات بين بورنموث وأرسنال سيكتشفها لاعب خط الوسط الإنجليزي بعد إتمام انتقاله.

المدرب

في أرسنال يوجد آرسين فينجر أكثر مدرب تتويجا بالألقاب في تاريخ المدفعجية والذي ظفر بالدوري الإنجليزي بدون أي هزيمة للمرة الأولى والأخيرة في تاريخ البريميرليج حتى الآن.

أما إيدي هوي يشار إليه في بعض الأحيان بأنه سيكون خليفة فينجر في أرسنال وساعد بورنموث في الصعود من الدرجة الرابعة للبريميرليج، وعانى في مسيرته التدريبية حينما كان مسؤولا عن بيرنلي.

الملعب

ملعب الإمارات معقل أرسنال يتسع لـ60 ألف متفج ويعد ملعبا صعبا على خصوم المدفعجية مؤخرا مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

أما ملعب فايتاليتي أو دين كورت يتسع لـ11 ألف و500 متفرج فقط.

زملاء الفريق

في أرسنال كان ويلشير يلعب بجانب بير ميرتساكر ومسعود أوزيل اللذان توجا بكأس العالم وأليكسيس سانشيز الفائز بكوبا أمريكا آخر نسختين وفي تشكيل يقدر قيمته بـ311 مليون جنيه إسترليني.

أما في بورنموث فقيمة الفريق تساوي 60 مليون جنيه إسترليني أي أقل مما أنفقه أرسنال لضم شكودران موستاني وجرانيت جاكا.

جوردان إيبي كان الصفقة القياسية في تاريخ بورنموث بعد ضمه من ليفربول مقابل 15مليون إسترليني، وفي تاريخ الفريق الملقب بالكرز أنفق في كل انتقالاته أقل مما أنفقه أرسنال الصيف الجاري فقط.

طريقة اللعب

يعرف عن أرسنال حبه للتمرير واللعب بطريقة جمالية وصلت قوتها إلى ذروتها حاليا في وجود أوزيل وسانشيز وقدرة الفريق الكبيرة في الاستحواذ على الكرة.

وبورنموث فهو يناسب ويلشير حيث أنه يتبع نفس أساليب أرسنال في اللعب بالتحكم في الكرة كلما أمكن والتمرير كثيرا، ووجود اللاعب الإنجليزي في خط وسطه من شأنه إضافة مزيدا من اللعب الخلاق في بناء الهجمات.

التوقعات

أرسنال دائما ما يحب جمهوره أن يراه ينافس على لقب الدوري الإنجليزي ويظفر به وكان قريبا من ذلك الأمر الموسم الماضي والذي توج به ليستر سيتي في النهاية.

بينما بورنموث سيكون أقصى آماله هي البقاء في البريميرليج لموسم آخر بعد النجاة الموسم الماضي من الهبوط بفارق خمس نقاط فقط.

التاريخ

أرسنال هو ثالث أنجح فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية بفوزه بـ13 لقب للدوري و12 لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين أوروبيين، وشاركوا في كل درجة من درجات الدوري الإنجليزي وهو من بين ستة فرق لم تهبط من البريميرليج مطلقا.

بينما بورنموث طوال تاريخه لم يتوج بأي بطولة على الإطلاق.

الألقاب الأوروبية

لم يتوج أرسنال حتى الآن بدوري أبطال أوروبا وكان قريبا من ذلك الأمر في عام 2006 قبل الهزيمة في النهائي أمام برشلونة.

ولكن المدفعجية توجوا بلقبين بكأس الكؤوس الأوروبية –أي الدوري الأوروبي حاليا- ولم يغيبوا عن دوري أبطال أوروبا منذ عام 1999 وبلغوا دور الـ16 في آخر 16 موسم.

بورنموث لم يسبق له مطلقا اللعب في أي مسابقة أوروبية.

الانتقالات الصيفية

أرسنال أنفق ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني لضم جاكا وموستافي وروب هولدينج.

أما بورنموث فحطم رقمه القياسي في الانتقالات لضم جوردان إيبي وجعل مات ريتشي يرحل لنيوكاسل مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، ليبلغ صافي ما أنفقوه خلال الانتقالات 10 مليون إسترليني فقط.