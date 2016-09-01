قاتل ابنته بشبرا: "كنت بأدبها بالخرطوم ومش قصدى أقتلها"

"هو فى حد بيقتل ضناه أنا بس كنت بأدب بنتى عشان سرقت أخوها ومش قصدى أقتلها"، بتلك الكلمات بدأ المتهم بقتل ابنته بعد وصلة تعذيب بالخرطوم وتكبيلها بالحبال اعترافاته أمام المقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

وقال "ناصر.ع" 53 سنة "أنا بشتغل حداد وبنتى اتجوزت من سنتين وكل يوم من بعد زواجها كان بيحصل بينها وبين زوجها خلافات كثيرة وتترك منزلها على إثر تلك الخلافات وتحضر للإقامة معى بمنزلى، وفى آخر خلاف بينهما تركت له المنزل واتصلت بى كالعادة وحضرت بالفعل وظلت مقيمة معى فترة طويلة على غير العادة".

وأضاف قاتل ابنته فى اعترافاته "كنت كل يوم بنزل شغلى عشان لقمة العيش وأتركها فى المنزل ولا أعود إلا آخر الليل منهكا من تعب الشغل وأحيانا كثيرة أعود للبيت ولا أجدها، وعندما أسألها بعد عودتها عن سبب خروجها تكون إجابتها واهية وغير مقنعة لى، ويوم الواقعة فوجئت أنها قامت بسرقة مبلغ مالى من حجرة شقيقها".

وأكد الأب ذهبت لابنتى بحجرتها وسألتها عن اختفاء مبلغ من حجرة شقيقها فأنكرت وادعت أنها لا تعلم عنه شيئا فقمت بصفعها على وجهها وأحضرت حبل غسيل وقيدتها وانهلت عليها بالضرب بخرطوم غسيل فى أنحاء جسدها، ولم أكن أتخيل أنها ستموت من الضرب، ولقيت مصرعها بين يدى وجلست بجوارها حتى جاءت المباحث وضبطتنى واعترفت بكل شىء".

بدأت تفاصيل الجريمة عندما تلقى العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من "تغريد.ن.ع" – 27 سنة ربة منزل بوفاة شقيقتها "اعتماد" 21 سنة ربة منزل، بمسكن والدها بعد قيامه بالتعدى عليها بالضرب، وعلى الفور تم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية وبانتقال المقدم أحمد حماد رئيس مباحث القسم بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر لموقع الجريمة تبين أن الجثة ملقاة على الأرض بحجرة داخل الشقة وترتدى ملابسها كاملة، وبها كدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم ووجود أثر رباط باليدين وعثر رجال المباحث بجوار الجثة على قطعة من حبل بلاستيك وخرطوم جلد.

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وتمكن رجال المباحث من القبض عليه ويدعى "ناصر.ع" 53 سنة وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب قيام ابنته بسرقة مبلغ مالى من شقيقها، وأن ابنته متزوجة ومقيمة معه بمنزله بسبب وجود خلافات مع زوجها، وأنها دائمة ترك المنزل وقامت بسرقة مبلغ مالى من شقيقها، وعندما سألها أنكرت فقام بتقييدها بحبل غسيل وتعدى عليها بالضرب مستخدما خرطوم جلد حتى فارقت الحياة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9059 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق برئاسة محمد عبد الرحمن، وبالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.