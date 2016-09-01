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مساعد وزير العدل: قطاع الطب الشرعى سيضع خطة لإنهاء قضايا مكتب الخبراء

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مساعد وزير العدل: قطاع الطب الشرعى سيضع خطة لإنهاء قضايا مكتب الخبراء مساعد وزير العدل: قطاع الطب الشرعى سيضع خطة لإنهاء قضايا مكتب الخبراء

المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لقطاع الطب الشرعى

 

قال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لقطاع الطب الشرعى و الخبراء، أن القطاع يعكف حاليًا على وضع خطة محددة المعالم واضحة الأهداف من أجل إنهاء كافة القضايا المتداولة بمكاتب الخبراء، فيما قبل عام 2014 على مستوى الجمهورية بأكملها.

وأضاف مروان في تصريحات صحفية، أنه سيتم تفعيل عده آليات معينة لتحقيق ذلك، منها تشكيل مجموعات عمل، والإشراف على آدائها للعمل والتقييم المستمر لها، في سبيل الانتهاء من كافة القضايا المتدوالة حتى عام 2014 قبل نهاية عام 2016.

ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المتقاضين، تفعيلًا لمبدأ العدالة الناجزة الذى تسعى الوزارة لتحقيقه دائما و أبدا.

 

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