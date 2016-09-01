بان كي مون يحث كافة الأطراف فى الجابون على التحلي بالهدوء

حث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، كافة الأطراف فى الجابون على التحلي بالهدوء، وذلك فى أعقاب أعمال العنف التى اندلعت عقب الإعلان بفوز على بونجو بفترة ولاية رئاسية جديدة.

وطالب زعيم المعارضة جان بينج، بمساعدة دولية لحماية المواطنين فى الجابون، فى أعقاب مقتل شخص وإصابة أكثر من عشرين آخرين إثر مهاجمة الحرس الرئاسي للمقر العام لحزب المعارضة الرئيسي، بعد الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة ليبرفيل فور إعلان فوز الرئيس على بونجو، بحسب ما نقلت وكالة الشرق الأوسط عن “بي بي سي”.

ودعا بينج السلطات إلى إعلان نتائج مراكز الاقتراع على حدى، مشددًا على أنه تم تزوير النتائج لصالح بونجو.

وكانت السلطات قد أعلنت فوز بونجو بولاية جديدة بعد حصوله على 49.8 فى المائة من أصوات الناخبين، وذلك مقابل حصول بينج على 48.23 فى المائة.

يذكر أن بونجو انتخب للمرة الأولى عام 2009، بعد وفاة والده عمر بونجو الذى حكم الجابون 42 عاما.