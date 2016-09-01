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«ميركل» تعترف أن الإرهاب كان موجودا بالفعل في ألمانيا قبل دخول المهاجرين

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«ميركل» تعترف أن الإرهاب كان موجودا بالفعل في ألمانيا قبل دخول المهاجرين «ميركل» تعترف أن الإرهاب كان موجودا بالفعل في ألمانيا قبل دخول المهاجرين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيف)

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن الإرهاب كان موجودا بالفعل في ألمانيا قبل دخول المهاجرين إليها, وذلك في إطار دفاعها عن كيفية تعاملها مع أزمة المهاجرين والسماح لهم بدخول البلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس عن ميركل قولها “إنه على الرغم من تدفق المهاجرين فإن ألمانيا ستبقى ألمانيا” ، مضيفة أنه “من الخطأ ببساطة أن نقول إن الإرهاب جاء مع اللاجئين, فقد كان بالفعل هنا في أشكال لا تعد ولا تحصى ومع مختلف المهاجمين المحتملين الذين كنا نراقبهم”.

وكانت ميركل قد ألغت الرقابة المفروضة على الحدود قبل عام وسمحت للآلاف بدخول البلاد, وهو القرار الذي قوبل بانتقادات في الداخل والخارج.

يذكر أنه في شهر يوليو الماضي شهدت ألمانيا هجمات منفصلة نفذها اثنان من طالبي اللجوء السوريين, وذكرت تقارير أنهما كانا على علاقة بتنظيم “داعش”.

أ ش أ

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