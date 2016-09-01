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المخابرات الألمانية تحقق مع 64 عسكرى للاشتباه فى انتمائهم للتيار الإسلامى

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المخابرات الألمانية تحقق مع 64 عسكرى للاشتباه فى انتمائهم للتيار الإسلامى المخابرات الألمانية تحقق مع 64 عسكرى للاشتباه فى انتمائهم للتيار الإسلامى

الجيش الألمانى

 

 

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الألمانية، أن المخابرات الألمانية فتحت تحقيقًا شمل 64 من أفراد الجيش الألمانى للاشتباه فى كونهم إسلاميين متطرفين، وأضاف المتحدث أنه ” “لا مكان للمتطرفين الإسلاميين داخل الجيش الألماني”.

وأوضح أنه لا يحق للإسلاميين المتطرفين العمل داخل القوات المسلحة الألمانية، وأكمل أنه في الفترة بين عامي 2007  : 2016، توجه 30 إسلامى من إلى سوريا أو العراق بعد توظيفهم في القوات المسلحة. وجرى تسريح 19 شخصًا من القوات المسلحة لكونهم “إسلاميين” خلال هذه الفترة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

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