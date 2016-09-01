المحمدي لـ في الجول: سام مرسي إضافة للمنتخب.. أتوقع نجاحه بشرط

يؤمن أحمد المحمدي لاعب منتخب مصر وهال سيتي أن سام مرسي سيكون إضافة قوية للفراعنة خلال الفترة المقبلة وقبل انطلاق مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويتواجد المحمدي في معسكر مصر في برج العرب استعدادا للسفر لجنوب إفريقيا لملاقاة منتخبها وديا في السادس من شهر سبتمبر الجاري.

وتحدث المحمدي لـFilGoal.com عن سام مرسي قائلا:"سام إضافة للمنتخب، هو لاعب رائع وأتوقع نجاحه بشرط أن يتواجد أكثر في المعسكرات للدخول في اللمجموعة بشكل أسرع، بالإضافة لعامل اللغة".

وأكمل"سام أظهر قدراته في المباراة لديه لمسات جيدة، وقدم مباراة رائعة برأيي".

وعن عودته للانضمام للمنتخب بعد فترة من الغياب علق"سعيد جدًا بالعودة مرة أخرى للمنتخب والمشاركة في مباراة غينيا الودية، شرف لأي لاعب التواجد ضمن منتخب بلاده، لذلك كان المهم لي العودة مرة".

وأتم"المنتخب يضم عناصر رائعة معظمها من الشباب، لكن عناصر الخبرة المتمثلة في عصام الحضري وأحمد فتحي وأنا ستكون لها دور كبير خلال تصفيات المونديال وأمم افريقيا".