أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المحمدي لـ في الجول: سام مرسي إضافة للمنتخب.. أتوقع نجاحه بشرط

Google+ Print
المحمدي لـ في الجول: سام مرسي إضافة للمنتخب.. أتوقع نجاحه بشرط المحمدي لـ في الجول: سام مرسي إضافة للمنتخب.. أتوقع نجاحه بشرط

يؤمن أحمد المحمدي لاعب منتخب مصر وهال سيتي أن سام مرسي سيكون إضافة قوية للفراعنة خلال الفترة المقبلة وقبل انطلاق مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويتواجد المحمدي في معسكر مصر في برج العرب استعدادا للسفر لجنوب إفريقيا لملاقاة منتخبها وديا في السادس من شهر سبتمبر الجاري.

وتحدث المحمدي لـFilGoal.com عن سام مرسي قائلا:"سام إضافة للمنتخب، هو لاعب رائع وأتوقع نجاحه بشرط أن يتواجد أكثر في المعسكرات للدخول في اللمجموعة بشكل أسرع، بالإضافة لعامل اللغة".

وأكمل"سام أظهر قدراته في المباراة لديه لمسات جيدة، وقدم مباراة رائعة برأيي".

وعن عودته للانضمام للمنتخب بعد فترة من الغياب علق"سعيد جدًا بالعودة مرة أخرى للمنتخب والمشاركة في مباراة غينيا الودية، شرف لأي لاعب التواجد ضمن منتخب بلاده، لذلك كان المهم لي العودة مرة".

وأتم" يضم عناصر رائعة معظمها من الشباب، لكن عناصر الخبرة المتمثلة في عصام الحضري وأحمد فتحي وأنا ستكون لها دور كبير خلال تصفيات المونديال وأمم افريقيا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»