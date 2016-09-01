صور.. ضبط حشيش وأقراص مخدرة بحوزة راكب من باريس بمطار‎ القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، محاولة تهريب حشيش وأقراص مخدرة بحوزة راكب مصري قادم من باريس، أخفاها داخل علبة شيكولاتة، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمخدرات وبيعها داخل الأسواق، حسبما أفاد مراسلنا.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من باريس، اشتبه أحمد علي، رئيس قسم الجمرك في الراكب، وبتفتيشه بمعرفة حسام أبو الفضل، وجد معه داخل حقائبه علبة nutella شيكولاتة، وبداخلها قطعة حشيش كبيرة وأقراص ترامادول، ولامالينا المخدر.

وأمر إبراهيم عبد اللطيف، المدير العام لجمارك المطار، بتحرير محضر للراكب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه .