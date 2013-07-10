الحلقة الأولى من "فرعون": مقتل "سحر" وغموض علاقتها بـ"رجب" تثير الشكوك حوله

كتب : أمل القاضي منذ 17 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فرعون"، مقتل سيدة المجتمع المشهورة "سحر مدبولي" التي تلعب دورها الفنانة السورية "جومانا مراد"، متأثرة بطعن نافذ في البطن، حيث اكتشفت الواقعة صديقتها "ماجي حمزة"، التي تؤدي دورها "رحاب الجمل"، لدى وصلها المنزل ورؤيتها مُلقاة على الأرض بإحدى حجرات الشقة، ويوجد بجوارها ورقة تحمل اسم "رجب"، وعندما سأل المقدم "مجدي عزت"، الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز، "ماجي" عنه قالت إنه "رجب فرعون".

وبدأت أحداث المسلسل بمشهد اختطاف طفل يُدعى "تامر"، نجل رجل الأعمال "عبدالسلام"، ويطلب خاطفوه 5 ملايين جنيه فدية، وهو ما يجعله يلجأ إلى "رجب فرعون" رجل الأعمال الغامض، الذي يلعب دوره الفنان خالد صالح؛ حيث يطلب منه المساعدة في تخليص ابنه من الخاطفين، الذي ينصحه بمماطلة الخاطفين حتى يتمكن "إبراهيم" من تخليصه، وهو الدور الذي يلعبه الفنان "أحمد صفوت" ابن شقيقة "فرعون"، لكنه يكتشف وجود "كمين" له من رجال "شلبي موسى" خلال العملية.

وفي المساء، يقيم "فرعون" حفلا في "الفيلا" الخاصة به تضم العديد من رجال الأعمال وشخصيات المجتمع، ويحضر المقدم "مجدي عزت"، المكلف بالتحقيق في مقتل "سحر"، وبرفقته قوة أمنية لإلقاء القبض على "فرعون" وتفتيش منزله، وذلك بعدما كشفت التحريات عن وجود علاقة غامضة بين "سحر" و"فرعون"، الذي كان متواجدًا بمنزلها في الليلة السابقة لمقتلها، ونشبت بينهما مشاجرة علم بها جميع سكان العقار.

يُذكر أن أحداث المسلسل تسير بطريقة الـ"فلاش باك"، بمعنى استعادة وتذكر الأحداث القديمة، ويشارك في بطولته دينا، وأحمد فؤاد سليم، والفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، ومن إنتاج شركة "تريلر" للإنتاج الفني والتوزيع.