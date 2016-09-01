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السيسي يستعرض زيادة فرص الاستثمار مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي

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السيسي يستعرض زيادة فرص الاستثمار مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي السيسي يستعرض زيادة فرص الاستثمار مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس بمقر إقامته بنيودلهي، اجتماعا مع أعضاء مجلس رجال الأعمال المصرى الهندي، الذي بدأ اجتماعاته صباح اليوم بالعاصمة الهندية برئاسة المهندس خالد أبو المكارم عن الجانب المصري، وفيجاي سانكا عن الجانب الهندي.

واستعرض الرئيس السيسي -خلال اللقاء- سبل زيادة حجم التجارة بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات الهندية بالسوق المصرية، والفرص المتاحة بمصر وخاصة منطقة محور قناة السويس.

وتتركز الاستثمارات الهندية فى في المناطق المتاخمة لقناة السويس كالإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وشهدت التجارة والاستثمارات بين البلدين نموا ملحوظا خلال الأعوام الخمسة الماضية رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وحققت التجارة الثنائية نموا قدره 60 فى المائة خلال الفترة ذاتها، لترتفع من 3ر3 مليار دولار عام 2011/2010 إلى 4.67 مليار دولار عام 2015/2014، وبلغت قيمة صادرات الهند إلى مصر 3.02 مليار دولار بينما بلغت قيمة واردات الهند من مصر 1.74 مليار دولار.

أ ش أ

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