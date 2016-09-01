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النائب مصطفي سالم :وزير الشباب والرياضة يصرف 265 ألف جنيه كدعم لثلاث أندية بطهطا

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النائب مصطفي سالم :وزير الشباب والرياضة يصرف 265 ألف جنيه كدعم لثلاث أندية بطهطا النائب مصطفي سالم :وزير الشباب والرياضة يصرف 265 ألف جنيه كدعم لثلاث أندية بطهطا

وزير الشباب والرياضة

أكد الإعلامى مصطفى سالم عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار بطهطا، ووكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه قد حصل على موافقة المهندس خالد عبد العزيز وزيرالشباب و الرياضة، لدعم نادى طهطا الرياضى، ونادى الهلال بساحل طهطا، ونادى شطورة الرياضى لدعم الأنشطة الرياضية، وذلك بإجمالى مبالغ قدرها 265 ألف جنيه، منها 200 ألف جنيه لنادى طهطا، و40 ألف جنيه لنادى الهلال بساحل طهطا، و25 ألف جنيه لنادى شطوره الرياضى.

ويذكر أن سالم كان قد حصل أيضًا على موافقة سابقة لوزير الرياضة، بدعم مادى لعدد 6 مراكز شباب، وعلى موافقات من وزير الشباب لتطوير كافة مراكز الشباب بمركز طهطا، ودعمها وتوفير عدد 9 صالات لياقة بدنية لها، وموافقات لتركيب محولات كهربائية، وإنشاء أسوار وكل ما تحتاجه هذه المراكز من تطويرواستكمال للاعمال.

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