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“سان دييجو” الأمريكية تستقبل أكبر عدد من اللاجئين السوريين منذ أكتوبر الماضي

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“سان دييجو” الأمريكية تستقبل أكبر عدد من اللاجئين السوريين منذ أكتوبر الماضي “سان دييجو” الأمريكية تستقبل أكبر عدد من اللاجئين السوريين منذ أكتوبر الماضي

ارشيفية

استقبلت سان دييجو، ثامن أكبر مدينة فى أمريكا، 626 لاجئًا سوريًا منذ أكتوبر، وهو عدد أكثر من الأعداد التى استقبلتها أى مدينة أمريكية أخرى، وقبلت العديد من المدن الصغيرة عددًا ضخمًا من السوريين من بينها مدن إيرى فى بنسلفانيا وتوليدو فى أوهايو وبويز فى أيداهو.

كان من ضمن الوافدين الجدد إلى سان دييجو عائلة الجورية المكونة من ستة أفراد والقادمة من مدينة حمص، فى يوم الأحد، شاركت العائلة فى حفل أقيم فى عمان بالأردن بمناسبة بلوغ الولايات المتحدة الأمريكية هدفها فى قبول عشرة آلاف لاجئ سوري بموجب برنامجها لإعادة التوطين الذى تبلغ مدته عام واحد.

واشترت العائلة السلع التى تحتاجها، يوم الHربعاء، وقال ديفيد ميرفى من لجنة الإنقاذ الدولية – وهى واحدة من تسع منظمات تساعد على توطين اللاجئين – إنه عادة ما يتم نقل اللاجئين إلى المدن حيث تعيش عائلاتهم وأصدقائهم.

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