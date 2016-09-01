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بالصور محافظ قنا يتفقد تطوير مدرستين ضمن مبادرة «حلوة يا بلدي‎»

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بالصور محافظ قنا يتفقد تطوير مدرستين ضمن مبادرة «حلوة يا بلدي‎» بالصور محافظ قنا يتفقد تطوير مدرستين ضمن مبادرة «حلوة يا بلدي‎»

محافظ قنا يتفقد تطوير مدرستين

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أعمال التطوير والتجميل وتنسيق الحدائق، ودهان الأسوار بمدرسة نجع السيد الابتدائية بمدينة قنا، ومدرسة دندرة الإعدادية.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ قنا لفعاليات استكمال مبادرة “حلوة يا بلدي” بالتعاون مع القوات المسلحة التي بدأت يوم 15 أغسطس 2016، وتنتهي 8 سبتمبر 2016 بمشاركة 100 مجند، بالإضافة إلي 50 شاب من مراكز الشباب و25 طالب من جامعة جنوب الوادي، و25 طالب من المعهد العالي للخدمة للاجتماعية ومديرية الري والجمعيات الأهلية.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمشاركة القوات المسلحة، أعمال الدهانات للأعمدة والبلدورات ورفع تراكمات القمامة والمخلفات وقص وتقليم الأشجار بمدينة دندرة وحي سيدي عمر لليوم الثامن عشر علي التوالي.

وأوضح الهجان أن محافظة قنا، لا تألو جهدًا في تقديم كافة الدعم والمساندة لجميع المبادرات وحملات النظافة العامة للنهوض بالمظهر الحضاري والجمالي لميادين وشوارع المحافظة.

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