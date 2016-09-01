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اجتماع لمحامين محكمة جنوب أسيوط لسحب الثقة من النقيب

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اجتماع لمحامين محكمة جنوب أسيوط لسحب الثقة من النقيب اجتماع لمحامين محكمة جنوب أسيوط لسحب الثقة من النقيب

>أسيوط - هيثم البدرى

وقع  أكثر من ١٢٠ محام بمحكمة جنوب اسيوط على سحب الثقة من النقيب ومجلس نقابة المحامين الفرعية بمحكمة جنوب أسيوط وذلك بعد دعوة طارئة على مواقع التواصل الاجتماعى لسحب الثقة من المجلس الحالى لتسببهم في ضياع حقوق المحامين "على حد تعبيرهم " 

وقال المحامون خلال اجتماعهم ان مجلس النقابة لم يلبى طلبات المحامين وتسبب فى ضياع الكثير من حقوقهم منها ضياع أراضى مخصصة للمحامين بمدينة أسيوط الجديدة بمساحة 18 فدان لإقامة نادى، ومدينة رياضية للمحامين، وقام جهاز مدينة أسيوط الجديدة بسحبها منذ شهر يونيو الماضى لعدم التزام نقابة المحامين بالشروط، وتدهور مشروع العلاج بصورة كبيرة وإلغاء المستشفيات الخاصة والعامة بأسيوط باستثناء مستشفى أسيوط الجامعى التعاقد مع النقابة لعدم التزامها بشروط التعاقد.

وقال المحامون إنهم مستمرون بجمع توقيعات من المحامين لحين اكتمال النصاب القانونى لسحب الثقة وبعدها ترسل هذه التوقيعات إلى القاهرة لتحديد موعد لسحب الثقة من قبل النقيب العام بالقاهرة.


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