منحة سويسرية لتوريد عدد من محارق قش الآرز صديقة البيئة بالدقهلية

> التقت المهندسة زينب صالح مساعد محافظ الدقهلية، بأعضاء الوفد السويسري القائم بتمويل منحة سويسرية بعدد من المحافظات المصرية للارتقاء بمنظومة النفايات الطبية الخطرة.

واستعرضت "صالح" بحضور مسئولي قطاع الصحة بالدقهلية والإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة ومسئولي إدارة النفايات الطبية بالمحافظة، تقارير المعاينة على الطبيعة لعدد من قطع الأراضي التي من المنتظر إقامة محرقتين للنفايات الطبية الخطرة عليها لتمويل المنحة السويسرية تقع تلك الأراضي في كل من أجا، وقلابشو، ومن المقرر عند تخصيص الأرض سيتم إنشاء مجمع محارق للنفايات الطبية الخطرة المتولدة عن كافة المنشآت الصحية بمحافظة الدقهلية سواء تلك التابعة لمديرية الصحة التأمين الصحي، القطاع الخاص، حيث يتم استيعاب الناتج اليومي لتلك النفايات في هذه المحارق.

وقد أكدت مساعد المحافظ الاهتمام البالغ من المحافظ بالارتقاء بمنظومة النفايات الطبية الخطرة على مستوى المحافظة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية لهم بنطاق المحافظة.

وقد حضر اللقاء رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة، مدير عام صحة البيئة بالوزارة، مدير إدارة التخلص الآمن من النفايات الطبية بالوزارة، استشاري الوفد السويسري، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، مدير النفايات الطبية بمديرية الصحة بالدقهلية، ممثلي الجانب الاقتصادي السويسري، مدير إدارة الأملاك بالمحافظة.