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شركة النيل تطلق النسخة الثالثة من تطبيق إذاعتي «نجوم إف إم» و«نايل إف إم»

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شركة النيل تطلق النسخة الثالثة من تطبيق إذاعتي «نجوم إف إم» و«نايل إف إم» شركة النيل تطلق النسخة الثالثة من تطبيق إذاعتي «نجوم إف إم» و«نايل إف إم»

طلقت شركة النيل للإنتاج الإذاعي، النسخة الثالثة من تطبيق إذاعتي “نجوم إف إم” و”نايل إف إم” ، لتقدم لجماهيرها في وحول العالم، مجموعة من التحديثات التي من شأنها جعل استخدام التطبيق أكثر امتاعًا، وهو ما يعتبر تأكيدًا على ريادتها في العالم الرقمي.
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ويمكنكم تحميل التطبيق من على Google Play والـ iOS App Store ليكون في مقدوركم الأستماع إلي الإذاعة الأولى في مصر والوطن العربي، بسهولة ومن أي مكان عبر هواتفكم المحمولة.

كما يتمتع الإصدار الجديد بتصميم جذاب، بحيث يعطي حرية أكبر في التنقل بين محتويات التطبيق. وأضيفت خاصية مشاهدة بث مباشر لقناة نجوم إف إم التلفزيونية، بحيث تتمكن من مشاهدة بث حي للبرامج مباشرة من إستوديوهات نجوم إف إم ونايل إف إم.

وأصبح بإمكانك الآن استخدام التطبيق بـ”العرض الأفقي” على أجهزة التابلت والأي باد، ما يتيح عرض مميز للصور والفيديوهات والأخبار.

كما تتوفر أيضًا في الإصدار الثالث، طريقة عرض جديدة للمحتوي الإخباري، بالإضافة لإمكانية مشاركة الصور والأخبار مع أصدقائكم، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولتسهيل عثورك على أخبار أو برامج معينة، تمت إضافة خاصية البحث داخل المحتوى الإخباري، ويمكنك إيضا تغيير حجم الخط في التطبيق لرؤية أوضح.

وإذا لم تعد ترغب في متابعة برنامج معين، يمكن الآن إلغاء منبه البرامج الذي قمت بضبطه في السابق.

يذكر أن تطبيقي “نجوم إف إم” و”نايل إف إم” تم تحميلهما، منذ إطلاقهما في 2013 وإلى الأن، أكثر من مليون و600 ألف مرة، كما تم استخدامهما قرب الـ 500 مليون مرة خلال السنوات الثلاث الماضية. وكان الإصدار الثاني للتطبيقين قد تم طرحه في عام 2014.

للتحميل:
> أندرويد: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.extremesolution.nogoumfm&hl=en
> IOS: https://itunes.apple.com/eg/app/nogoumfm/id561942454?mt=8

 

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